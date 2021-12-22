Лавров, говоря о философии РФ, вспомнил песню "Хотят ли русские войны"

Лаврова спросили, рассматривает ли РФ вариант эскалации ситуации возле границы Украины, вооруженный конфликт.

Наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны" (автор слов Евгений Евтушенко. – "ГОРДОН"). Мы не хотим войны. Президент [Владимир] Путин об этом еще раз сказал: что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", – ответил российский министр.

При этом, по словам Лаврова, РФ будет "жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными".

"Мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими партнерами", – сказал Лавров.

Он добавил, что РФ рассматривает как позитивный шаг оперативное согласование со стороны руководства США организационных рамок дальнейшей работы для решения конфликта.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 21 декабря заявил, что требования РФ так называемых гарантий безопасности не являются ультиматумом, но страны Запада должны дать на них "ясный ответ".

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.