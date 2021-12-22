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Лавров, говоря о философии РФ, вспомнил песню "Хотят ли русские войны"

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Лавров отметил, что в РФ не хотят войны
Лавров отметил, что в РФ не хотят войны
Фото: EPA

России конфликты не нужны, но РФ будет "жестко обеспечивать свою безопасность". Об этом в интервью телеканалу RT, которое транслировалось в YouTube СМИ, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лаврова спросили, рассматривает ли РФ вариант эскалации ситуации возле границы Украины, вооруженный конфликт.

Наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны" (автор слов Евгений Евтушенко. – "ГОРДОН"). Мы не хотим войны. Президент [Владимир] Путин об этом еще раз сказал: что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", – ответил российский министр.

При этом, по словам Лаврова, РФ будет "жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными".

"Мы бы совсем не хотели выбирать такой путь, путь конфронтации, но выбор за нашими партнерами", – сказал Лавров.

Он добавил, что РФ рассматривает как позитивный шаг оперативное согласование со стороны руководства США организационных рамок дальнейшей работы для решения конфликта.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 21 декабря заявил, что требования РФ так называемых гарантий безопасности не являются ультиматумом, но страны Запада должны дать на них "ясный ответ".

По мнению генсека Альянса Йенса Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Сергей Лавров, граница, МИД России, переговоры, вооружение, конфликт, безопасность, войска, сотрудничество, членство
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