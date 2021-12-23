Россия устроила в оккупированном Крыму и Краснодарском крае учения с участием 1200 десантников

23 декабря маневры стартовали в оккупированном Крыму на полигоне "Опук". 24 декабря – на полигоне "Раевский" под Новороссийском.

Боевые стрельбы отработают десантно-штурмовые, артиллерийские подразделения, войска радиационной, химической и биологической защиты. Участники также отработают разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотников.

В частности, военные ВДВ отработают десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения.

В российском минобороны сообщили, что учения устроили в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Учения проходят на фоне заявлений США, других стран НАТО и Украины о концентрации российских войск возле украинской границы. В России эти заявления отрицают.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных.