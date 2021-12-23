"Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году". Путин прокомментировал действия РФ на Донбассе и в Крыму

Путин: Это не наш выбор, мы этого не хотим Фото: kremlin.ru

По его словам, Россия не могла бросить людей на Донбассе и в Крыму после Революции достоинства, которую он назвал переворотом.

"Мы были вынуждены что-то делать в 2014 году. Дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Я лично уговаривал [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Да-да. И начал. Результат – окружение, потери и Минские соглашения", – сказал Путин.

Он сказал, что это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина "не хочет исполнять" соглашения.

"Теперь нам говорят: "Война-война-война". Создается впечатление, что готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, последуют санкции... Первый вариант, на который мы должны реагировать. Второй вариант: создание на этой территории Антироссии с постоянной накачкой оружием, с промыванием мозгов населению. И представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, какие новые системы вооружения поставлены", – отметил глава РФ.

По словам Путина, Россия думает об обеспечении безопасности на ближайшую перспективу.

"Как Россия должна жить с этим? С оглядкой, что там будет и когда долбанут? Я говорил о планах нашего инфраструктурного развития, социальной политики, здравоохранения. Что это все значит, если это все приведет к конфликтам. Но это не наш выбор, мы этого не хотим", – отметил он.

Путин сказал, что Россия не признает "никакого движения НАТО на восток".

"Мяч на их стороне. Они должны нам ответить. В целом мы видим пока положительную реакцию Американский партнер говорит, что они готовы к началу этой дискуссии в самом начале года в Женеве", – заявил лидер РФ.