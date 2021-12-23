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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность "другой стороны" к деэскалации на Донбассе

Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения на Донбассе, отметили в ТКГ
Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения на Донбассе, отметили в ТКГ
Фото: depositphotos.com

Заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, которое состоялось 22 декабря, позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации и разблокирования мирного процесса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.

"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

Отмечается, что способность реализовать мероприятия по усилению режима прекращения огня "будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".

Как указали в Офисе президента, "украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, что на последнем в 2021 году заседании было достигнуто "общее понимание" необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым.

"Это шаг к деэскалации на востоке", – написал он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате. 

Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, агрессия, боевики, прекращение огня, контактная группа, конфликт, Андрей Костин, КПВВ, Офис президента Украины, заседание, ТКГ, открытие
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