В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность "другой стороны" к деэскалации на Донбассе

Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения на Донбассе, отметили в ТКГ Фото: depositphotos.com

"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

Отмечается, что способность реализовать мероприятия по усилению режима прекращения огня "будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".

Как указали в Офисе президента, "украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, что на последнем в 2021 году заседании было достигнуто "общее понимание" необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым.

"Это шаг к деэскалации на востоке", – написал он.