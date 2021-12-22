"Это шаг к деэскалации на востоке". ТКГ договорилась о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе

Договоренность о прекращении огня на Донбассе вступила в силу 27 июля 2020 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и... соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунен.

Он отметил, что это решение имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения.

"Это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной, и в этом месяце СММ [ОБСЕ] фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с количеством, зафиксированным в декабре 2020 года", – сказал Киннунен.

Украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, что на последнем в 2021 году заседании было достигнуто "общее понимание" необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года.

На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны Украины.

"Вооруженные силы Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", – заявили в ведомстве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан, а предстоящие рождественские и новогодние праздники будут мирными.

"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды... Это шаг к деэскалации на востоке", – написал он.