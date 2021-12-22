"Это шаг к деэскалации на востоке". ТКГ договорилась о возвращении к режиму прекращения огня на Донбассе

"На сегодняшнем заседании ТКГ с участием представителей ОРДЛО приоритет был предоставлен вопросам безопасности и... соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Микко Киннунен.
Он отметил, что это решение имеет огромное значение для людей, живущих по обе стороны от линии соприкосновения.
"Это также имеет особое значение, поскольку ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной, и в этом месяце СММ [ОБСЕ] фиксирует в среднем в пять раз больше нарушений режима прекращения огня в день по сравнению с количеством, зафиксированным в декабре 2020 года", – сказал Киннунен.
Украинская делегация в ТКГ сообщила в Telegram, что на последнем в 2021 году заседании было достигнуто "общее понимание" необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года.
На договоренность ТКГ отреагировали в Министерстве обороны Украины.
"Вооруженные силы Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеуказанными мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ", – заявили в ведомстве.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым и поможет сохранить жизнь защитников Украины и мирных граждан, а предстоящие рождественские и новогодние праздники будут мирными.
"Наши многомесячные усилия по возвращению к полноценному соблюдению режима прекращения огня принесли плоды... Это шаг к деэскалации на востоке", – написал он.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.