Украина рассматривает два новых формата переговоров с РФ по Донбассу. Дедлайн – конец первого квартала 2022 года – Арахамия

Сейчас стратегия Украины – это деэскалация ситуации на границе и изменение нормандского формата переговоров по Донбассу, отметил Арахамия Фото: sluga-narodu.com

Видеофрагмент выступления нардепа опубликован на YouTube-канале LBTV.

По словам Арахамии, работа в нормандском формате зашла в тупик, после чего возникла угроза полномасштабного вторжения со стороны России.

"Сейчас наша стратегия – это – первое – деэскалация, а второе – это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат – это прямые переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным и второй формат – добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат... Это в активной фазе обсуждения… Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… но у нас внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года", – сказал нардеп.

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Видео: LBTV / YouTube

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 9 декабря, что США приняли для себя решение быть активным игроком в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, вариант участия Штатов будет зависеть от многих обстоятельств – это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила 21 декабря, что Штаты пока не планируют присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но намерены поддерживать дипломатию, которая уже ведется.

В настоящее время организация прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба. "Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул министр.