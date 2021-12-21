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США пока не планируют присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу – Госдепартамент

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США готовы содействовать реализации Минских соглашений в поддержку нормандского процесса, отметила Донфрид
США готовы содействовать реализации Минских соглашений в поддержку нормандского процесса, отметила Донфрид
Фото: U.S. Mission to NATO / Facebook

Соединенные Штаты пока не планируют присоединяться к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, но намерены поддерживать дипломатию, которая уже ведется.

Об этом 21 декабря в ходе телефонного брифинга заявила журналистам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Госдепартамента США.

Донфрид спросили, готовы ли США присоединиться к переговорам в нормандском формате.

Она ответила, что главной целью ее визита в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе было сообщить о готовности США "содействовать реализации Минских соглашений в поддержку нормандского процесса".

"Так что речь идет не о присоединении США к нормандскому процессу, речь идет о поддержке США дипломатии, которая уже ведется. И мы продолжим взаимодействовать по этому поводу не только с украинцами и россиянами, но также с французами, немцами и ОБСЕ", – сказала Донфрид.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе. 

Кулеба говорил 14 декабря, что вопрос присоединения США к участию в нормандском формате на сегодняшний день не рассматривается.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Франция, Донбасс, Госдепартамент США, ФРГ, переговоры, агрессия, боевики, Минские соглашения, нормандский формат, конфликт, присоединение, соглашение, брифинг, Карен Донфрид
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