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Путин рассказал канцлеру ФРГ, что мешает проведению саммита в нормандском формате. Шольц призвал к деэскалации ситуации на границе Украины

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Путин (на фото) и Шольц говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины, отметили в правительстве ФРГ
Путин (на фото) и Шольц говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины, отметили в правительстве ФРГ
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре 21 декабря пожаловался канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на якобы "невыполнение" Украиной Минских договоренностей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подчеркивается, что проблема урегулирования конфликта на Донбассе была "обстоятельно рассмотрена" по просьбе федерального канцлера Германии.

"Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины. Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", сказано в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.

"Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в нормандском формате", – сказал Хебестрайт.

Путин во вторник также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент повторил, что "от конкретных шагов киевских властей по реализации минского Комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате".

При этом о каких именно "конкретных шагах" украинской власти идет речь, на сайте Кремля не уточняется.

15 декабря в Брюсселе с Макроном и Шольцем провел разговор президент Украины Владимир Зеленский. Три лидера государств призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 16 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате. 

Зеленский 15 декабря заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" не должна носить характер "саммит ради саммита".

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Донбасс, правительство, военные, граница, ФРГ, переговоры, агрессия, вторжение, Минские соглашения, нормандский формат, саммит, конфликт, президент, безопасность, Олаф Шольц
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