Путин рассказал канцлеру ФРГ, что мешает проведению саммита в нормандском формате. Шольц призвал к деэскалации ситуации на границе Украины

Путин (на фото) и Шольц говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины, отметили в правительстве ФРГ Фото: kremlin.ru

Подчеркивается, что проблема урегулирования конфликта на Донбассе была "обстоятельно рассмотрена" по просьбе федерального канцлера Германии.

"Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины. Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", сказано в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.

"Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в нормандском формате", – сказал Хебестрайт.

Путин во вторник также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент повторил, что "от конкретных шагов киевских властей по реализации минского Комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате".

При этом о каких именно "конкретных шагах" украинской власти идет речь, на сайте Кремля не уточняется.

15 декабря в Брюсселе с Макроном и Шольцем провел разговор президент Украины Владимир Зеленский. Три лидера государств призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 16 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.