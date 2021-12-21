Путин назвал условие для проведения нормандской встречи

Путин в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений Фото: EPA

"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", ­– говорится в сообщении пресс-службы Путина.

О каких именно "конкретных шагах" украинской власти идет речь, не уточняется.

Путин с Макроном также обсудили предложенные Москвой так называемые гарантии безопасности в Европе.