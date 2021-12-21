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Путин назвал условие для проведения нормандской встречи

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Путин в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений
Путин в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и сказал, что именно от их реализации зависит проведение нового саммита в нормандском формате. Об этом он заявил 21 декабря в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России подчеркнул, что от конкретных шагов киевских властей по реализации минского "Комплекса мер" зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате", ­– говорится в сообщении пресс-службы Путина.

О каких именно "конкретных шагах" украинской власти идет речь, не уточняется.

Путин с Макроном также обсудили предложенные Москвой так называемые гарантии безопасности в Европе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате. 

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" не должна носить характер "саммит ради саммита".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, война, Кремль, переговоры, Минские соглашения, нормандский формат, российская агрессия, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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