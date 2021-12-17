ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности – Кулеба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина готова двигаться путем выполнения пунктов Минских соглашений, но все начинается с безопасности, отметил Кулеба
Украина готова двигаться путем выполнения пунктов Минских соглашений, но все начинается с безопасности, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина готова выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, но РФ должна начать с договоренностей по безопасности, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже в 2019 году.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году",  сказал Кулеба.

По его словам, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты.

Кроме того, "обмен заложниками заморожен, восстановление прекращения огня не происходит".

"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что на Украину никто никакого давления не оказывает.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, заложники, переговоры, агрессия, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, саммит, конфликт, безопасность, Парижское соглашение, КПВВ, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (202589)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (187612)
3
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (58510)
4
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (48297)
5
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (47810)
6
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (45349)
7
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (29248)
8
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (27295)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS