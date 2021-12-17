Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности – Кулеба

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем выполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтобы исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году", – сказал Кулеба.

По его словам, контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) с украинской стороны открыты, а с противоположной – закрыты.

Кроме того, "обмен заложниками заморожен, восстановление прекращения огня не происходит".

"Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого – с безопасности", – подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что на Украину никто никакого давления не оказывает.