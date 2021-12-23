Путин заявил, что Украина должна согласовать изменения в Конституцию с оккупационными властями Донбасса

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории", ­– заявил президент РФ.

Он сказал, что Россию пытаются сделать стороной конфликта.

"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями, Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", – сказал Путин.

"Есть в Минских соглашениях – внести изменения в Конституцию [Украины]. Где эти изменения в Конституцию? При этом там [в Минских соглашениях] написано, что они [изменения] должны быть согласованы с представителями [оккупационных администраций] "ЛНР" и "ДНР". Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений", ­– сказал президент РФ.

Он заявил, что "не только не согласовывают, но не вносят никаких предложений по изменениям в Конституцию, отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".