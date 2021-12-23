Путин заявил, что Украина должна согласовать изменения в Конституцию с оккупационными властями Донбасса

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории", – заявил президент РФ.
Он сказал, что Россию пытаются сделать стороной конфликта.
"Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями, Россия является посредником. А нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", – сказал Путин.
"Есть в Минских соглашениях – внести изменения в Конституцию [Украины]. Где эти изменения в Конституцию? При этом там [в Минских соглашениях] написано, что они [изменения] должны быть согласованы с представителями [оккупационных администраций] "ЛНР" и "ДНР". Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений", – сказал президент РФ.
Он заявил, что "не только не согласовывают, но не вносят никаких предложений по изменениям в Конституцию, отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса".
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе).
В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции.