Путин заявил, что Украину создал Ленин

Сначала Путин обвинил США в том, что они устанавливают свои ракеты на границе Украины вблизи России, а также упрекнул в том, что они "вспоминают сегодня о Крыме".

"Разве мы ставим ракеты у границ Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома уже находятся. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну что здесь необычное?" – заявил президент России.

Он задал вопрос: "Как бы американцы отнеслись к тому, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США да поставили наши ракеты?"

"А что, разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что-ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год ­– конституция. После его смерти, но по его принципам. Забыли, что-ли? – сказал Путин.