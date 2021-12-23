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Путин заявил, что Украину создал Ленин

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Путин заявил, что Украину создал Ленин, когда создавал СССР
Путин заявил, что Украину создал Ленин, когда создавал СССР
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину создал российский революционер Владимир Ленин. Об этом он сказал 23 декабря во время итоговой пресс-конференции, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сначала Путин обвинил США в том, что они устанавливают свои ракеты на границе Украины вблизи России, а также упрекнул в том, что они "вспоминают сегодня о Крыме".

"Разве мы ставим ракеты у границ Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома уже находятся. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну что здесь необычное?" – заявил президент России.

Он задал вопрос: "Как бы американцы отнеслись к тому, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США да поставили наши ракеты?"

"А что, разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что-ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год ­– конституция. После его смерти, но по его принципам. Забыли, что-ли? – сказал Путин.

Контекст:

По данным "Википедии", отправным пунктом украинской государственности и культуры считается Русь IX–XIII веков. После монгольского нашествия ее наследником стало Русское королевство XIII–XIV веков, которое впоследствии было поглощено Великим княжеством Литовским и Королевством Польским. В XVI веке, после объединения обоих государств в федеративную Речь Посполитую, земли бывшего королевства снова оказались в пределах одного государства.

Формирование новейшей украинской нации активизировалось во время Хмельнитчины 1648­–1657 годов, результатом которой стало образование автономного Казацкого государства, Гетманщины или Войска Запорожского.

Затем произошло разделение Казацкого государства между Речью Посполитой и Московским царством. В течение следующего столетия земли Левобережья, перешедшие под юрисдикцию Москвы, были постепенно лишены автономии. Правобережье и запад Украины после трех разделов Речи Посполитой и нескольких русско-турецких войн были разделены между Российской и Австрийской (впоследствии Австро-Венгерской) империями.

Во время украинской революции начала XX века на украинских землях возникло несколько национальных государств: Украинская Народная Республика, Украинское Государство, Западноукраинская Народная Республика, Кубанская Народная Республика, которые в результате ряда войн 1917­–1921 годов были захвачены соседями: Советской Россией, Польской республикой, Румынским Королевством и Чехословацкой республикой.

На территории РСФСР была образована большевистская Украинская Социалистическая Советская Республика (УСРР), которая в 1922 вошла в состав Советского Союза. Во время Второй мировой войны к УССР были присоединены Западная Украина и Буджак, после войны – Закарпатье, а в 1954 году – Крым.

Современное государство Украина восстановило независимость в результате распада Советского Союза и провозглашения им независимости 24 августа 1991 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Владимир Ленин, Канада, Мексика, история, ракеты
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