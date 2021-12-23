Путин заявил, что Украину создал Ленин

Сначала Путин обвинил США в том, что они устанавливают свои ракеты на границе Украины вблизи России, а также упрекнул в том, что они "вспоминают сегодня о Крыме".
"Разве мы ставим ракеты у границ Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома уже находятся. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну что здесь необычное?" – заявил президент России.
Он задал вопрос: "Как бы американцы отнеслись к тому, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США да поставили наши ракеты?"
"А что, разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что-ли? Ну ладно, все затихло, никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год – конституция. После его смерти, но по его принципам. Забыли, что-ли? – сказал Путин.
По данным "Википедии", отправным пунктом украинской государственности и культуры считается Русь IX–XIII веков. После монгольского нашествия ее наследником стало Русское королевство XIII–XIV веков, которое впоследствии было поглощено Великим княжеством Литовским и Королевством Польским. В XVI веке, после объединения обоих государств в федеративную Речь Посполитую, земли бывшего королевства снова оказались в пределах одного государства.
Формирование новейшей украинской нации активизировалось во время Хмельнитчины 1648–1657 годов, результатом которой стало образование автономного Казацкого государства, Гетманщины или Войска Запорожского.
Затем произошло разделение Казацкого государства между Речью Посполитой и Московским царством. В течение следующего столетия земли Левобережья, перешедшие под юрисдикцию Москвы, были постепенно лишены автономии. Правобережье и запад Украины после трех разделов Речи Посполитой и нескольких русско-турецких войн были разделены между Российской и Австрийской (впоследствии Австро-Венгерской) империями.
Во время украинской революции начала XX века на украинских землях возникло несколько национальных государств: Украинская Народная Республика, Украинское Государство, Западноукраинская Народная Республика, Кубанская Народная Республика, которые в результате ряда войн 1917–1921 годов были захвачены соседями: Советской Россией, Польской республикой, Румынским Королевством и Чехословацкой республикой.
На территории РСФСР была образована большевистская Украинская Социалистическая Советская Республика (УСРР), которая в 1922 вошла в состав Советского Союза. Во время Второй мировой войны к УССР были присоединены Западная Украина и Буджак, после войны – Закарпатье, а в 1954 году – Крым.
Современное государство Украина восстановило независимость в результате распада Советского Союза и провозглашения им независимости 24 августа 1991 года.