Путин о законе об иностранных агентах: Он придуман не нами

По словам Путина, в России иноагентами признаны 74 организации из 200 тысяч Фото: kremlin.ru

"Согласен с вами, что ничего хорошего [в этом] нет. Но напоминаю еще раз: этот закон придуман не нами. А придуман государством – вы представляете Великобританию, которая является ближайшим союзником США. Все считают [США] светочем демократии. Но этот закон принят еще в 1930-е годы. Важно, что он действует сейчас. Там только 0,34 или 0,034 организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление. У нас тоже 0,034. Такой же объем", – заявил Путин.

Он сказал, что в США не закрывшим деятельность иностранным агентам грозит уголовная ответственность – до пяти лет лишения свободы.

"Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы они ясно заявили об источниках финансирования своей деятельности. Наш закон гораздо более либеральный", – сказал президент РФ.

По словам Путина, в России иноагентами признаны 74 организации из 200 тыс.