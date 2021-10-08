Bellingcat стал в РФ "иностранным агентом". В список внесли еще две организации и семь журналистов

Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов еще семь журналистов Фото: depositphotos.com

В проекте заявили на странице в Facebook, что в отличии от большинства других ''иностранных агентов ", Bellingcat не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России.

"Целью внесения Bellingcat, вероятно, есть попытка ограничить возможности российских СМИ цитировать наши расследования и распространять наши выводы среди своей аудитории, что еще больше ограничивает свободу прессы в России", – говорится в сообщении.

Кроме Bellingcat, в реестр попали компания-учредитель издания "Кавказский узел" (МЕМО) и компания-владелец издания M.News (Mason G.E.S. Anonymous Foundation).

Среди физических лиц, в список "иноагентов" попали директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова, а также эколог, координатор коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов. Он – внук поэта и писателя Константина Симонова.

Кроме того, реестр пополнили еще семь журналистов:

Татьяна Вольтская ("Радио Свобода");

Екатерина Клепиковская ("Север.Реалии");

Даниил Сотников ("Дождь", сотрудничал с "нежелательной" организацией в РФ – изданием "Проект");

Андрей Захаров ("Русская служба BBC", сотрудничал с "Проектом");

Елизавета Сурначева ("Настоящее время", экс-замглавред "Проекта");

Елена Соловьева ("Север.Реалии");

Роман Перл ("Настоящее время").