ГОРДОН
 
 
МИР

Bellingcat стал в РФ "иностранным агентом". В список внесли еще две организации и семь журналистов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов еще семь журналистов
Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов еще семь журналистов
Фото: depositphotos.com

Минюст России включил расследовательский проект Bellingcat в реестр СМИ-иноагентов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте ведомства.

В проекте заявили на странице в Facebook, что в отличии от большинства других ''иностранных агентов ", Bellingcat не имеет ни юридического, ни физического присутствия в России.

"Целью внесения Bellingcat, вероятно, есть попытка ограничить возможности российских СМИ цитировать наши расследования и распространять наши выводы среди своей аудитории, что еще больше ограничивает свободу прессы в России", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/bellingcat/posts/1810837065771403

Кроме Bellingcat, в реестр попали компания-учредитель издания "Кавказский узел" (МЕМО) и компания-владелец издания M.News (Mason G.E.S. Anonymous Foundation).

Среди физических лиц, в список "иноагентов" попали директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова, а также эколог, координатор коалиции "Реки без границ" Евгений Симонов. Он – внук поэта и писателя Константина Симонова.

Кроме того, реестр пополнили еще семь журналистов:

  • Татьяна Вольтская ("Радио Свобода");
  • Екатерина Клепиковская ("Север.Реалии");
  • Даниил Сотников ("Дождь", сотрудничал с "нежелательной" организацией в РФ – изданием "Проект");
  • Андрей Захаров ("Русская служба BBC", сотрудничал с "Проектом");
  • Елизавета Сурначева ("Настоящее время", экс-замглавред "Проекта");
  • Елена Соловьева ("Север.Реалии");
  • Роман Перл ("Настоящее время").
Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 85 человек и организации, среди СМИ – "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также изменить действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об "иностранных агентах", сообщали "РИА Новости".

Проект расследований Bellingcat известен материалами о катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области, обстрелах украинских войск с территории РФ, отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В конце сентября в Bellingcat заявили, что завершили расследование о наемниках российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Теги: Россия, СМИ, расследование, журналисты, закон, Татьяна Вольтская, минюст РФ, Bellingcat, Радио Свобода, деятельность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  Фронтмен группы "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему шесть лет назад отказался от мяса
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу 69
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Темна вода". Tayanna выпустила новый трек. Аудио
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "Тыква почти не ощущается, но придает тесту особенную структуру". Рецепт тыквенного домашнего хлеба от кулинарного эксперта
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
  "А Оля ваша была там-то и там-то". Полякова заявила, что Билык на светском мероприятии доложила ее мужу, где и с кем она была без него
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
43-летняя Ани Лорак показала голые бедра в высоких плавках
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней". Потап трогательно рассказал о своих чувствах к Каменских
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
Назван итальянский город, в котором состоится "Евровидение 2022"
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Выглядит лучше, чем когда-либо". 63-летняя Мадонна выпятила голую грудь крупным планом
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
"Мешок с крысами". Макконахи высказался о перспективе стать губернатором Техаса и прокомментировал запрет абортов в этом штате
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS