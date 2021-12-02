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Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина СМИ, признанные "иноагентами", но не все

На пресс-конференции Путина будет 500 журналистов
На пресс-конференции Путина будет 500 журналистов
Фото: kremlin.ru

На ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря, пригласят в том числе СМИ, признанные в России "иностранными агентами". Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Дождь".

"Но не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые, в том числе, принимают активное участие в освещении президентской тематики, — да, они будут приглашены. Этот статус же не является запретом на работу, мы это неоднократно повторяли", – заявил Песков. 

Накануне Песков назвал дату пресс-конференции и сообщил, что из-за пандемии количество журналистов ограничат 500 участниками, сообщали РИА Новости. Аккредитации не будет, пресс-служба Кремля выберет их сама.

Среди участников, по словам Пескова, будут федеральные СМИ, которые "работают по президентской повестке", зарубежные СМИ и региональные СМИ. Пресс-секретарь добавил, что для участия журналистам нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

В прошлые годы на пресс-конференции Путина была открыта свободная аккредитация, и любое зарегистрированное СМИ могло отправить туда своих журналистов.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 99 человек и организаций, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза", группа Bellingcat"Медиазона".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также изменить действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об "иностранных агентах", сообщало "РИА Новости".

Теги: Владимир Путин, СМИ, Дмитрий Песков, журналисты, иностранные агенты, пресс-конференция
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