Кремль пригласит на пресс-конференцию Путина СМИ, признанные "иноагентами", но не все

"Но не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые, в том числе, принимают активное участие в освещении президентской тематики, — да, они будут приглашены. Этот статус же не является запретом на работу, мы это неоднократно повторяли", – заявил Песков.

Накануне Песков назвал дату пресс-конференции и сообщил, что из-за пандемии количество журналистов ограничат 500 участниками, сообщали РИА Новости. Аккредитации не будет, пресс-служба Кремля выберет их сама.

Среди участников, по словам Пескова, будут федеральные СМИ, которые "работают по президентской повестке", зарубежные СМИ и региональные СМИ. Пресс-секретарь добавил, что для участия журналистам нужно будет сдавать три ПЦР-теста.

В прошлые годы на пресс-конференции Путина была открыта свободная аккредитация, и любое зарегистрированное СМИ могло отправить туда своих журналистов.