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Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты еще раз

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Путин: В соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок
Путин: В соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли баллотироваться на еще один президентский срок. Об этом он сказал 30 ноября на форуме "Россия зовет!", пишет РБК.

"В соответствии с конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил", – сказал Путин.

По его словам, "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию".

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.

В апреле 2021 года Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к конституции РФ. В частности, закон, принятый в третьем и окончательном чтении 24 марта Госдумой и одобренный Советом Федерации 31 марта, дает право Путину еще дважды баллотироваться на пост главы Кремля. Ограничение быть президентом РФ более двух сроков больше не распространяется на тех, кто занимал эту должность до вступления в силу изменений в конституцию. Таким образом, предыдущие сроки Путина обнуляются.

Теги: Россия, Владимир Путин, конституция, выборы
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