Блинкен призвал Россию не злоупотреблять законом об "иноагентах" из-за атаки на "Мемориал"

"Иски российских властей о закрытии "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" являются очередной атакой на свободу слова. Россия должна прекратить судебные процессы и прекратить злоупотреблять законом об "иностранных агентах" для преследования, стигматизации и принуждения к молчанию гражданского общества", – заявил Блинкен.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал" – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и\или экстремистскими.