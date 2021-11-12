Следующая встреча рабочих групп Комиссии стратегического партнерства Украины и США состоится в 2022 году в Киеве – Кулеба

"Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с госсекретарем [США Энтони Блинкеном] договорились, что будем проводить заседания регулярно. Следующая встреча рабочих групп комиссии состоится уже в следующем году в Киеве", – заявил министр.
По его словам, комиссия становится "постоянно действующим форматом институционального взаимодействия Украины и США".
"Руководители профильных министерств, ведомств, эксперты будут регулярно проводить переговоры и достигать новых договоренностей во благо наших народов и евроатлантического пространства в целом. Это долгосрочная и системная работа для укрепления стратегического партнерства с США, которая входит в цели стратегии внешнеполитической деятельности Украины", – сказал Кулеба.
Министр заявил, что Украина "максимально использовала" этот визит в Вашингтон не только для проведения заседания комиссии, но и для ряда других встреч.
Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. "Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Хартия содержит четыре раздела: "Принципы сотрудничества", "Безопасность и противодействие российской агрессии", "Демократия и верховенство закона", "Экономическая трансформация".
Предыдущая хартия между двумя государствами была подписана в 2008 году. В ней отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.
В интервью "Укринформу", которое вышло 11 ноября, Кулеба заявлял, что обновленная Хартия стратегического партнерства Украины и США – не "протокол о намерениях", а долгосрочная стратегия развития отношений двух государств на следующие 10 лет.