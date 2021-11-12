Следующая встреча рабочих групп Комиссии стратегического партнерства Украины и США состоится в 2022 году в Киеве – Кулеба

"Комиссия, заседание которой мы провели в Вашингтоне, не будет одноразовым мероприятием. Мы с госсекретарем [США Энтони Блинкеном] договорились, что будем проводить заседания регулярно. Следующая встреча рабочих групп комиссии состоится уже в следующем году в Киеве", – заявил министр.

По его словам, комиссия становится "постоянно действующим форматом институционального взаимодействия Украины и США".

"Руководители профильных министерств, ведомств, эксперты будут регулярно проводить переговоры и достигать новых договоренностей во благо наших народов и евроатлантического пространства в целом. Это долгосрочная и системная работа для укрепления стратегического партнерства с США, которая входит в цели стратегии внешнеполитической деятельности Украины", – сказал Кулеба.

Министр заявил, что Украина "максимально использовала" этот визит в Вашингтон не только для проведения заседания комиссии, но и для ряда других встреч.