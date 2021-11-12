Кулеба: Новая редакция Хартии Украины с США содержит положительную оценку действий Украины по ряду важных реформ

Кулеба и Блинкен 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве Украины и США Фото: mfa.gov.ua

В июле государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять направлений, на которых США ожидают прогресса от украинской стороны – среди них судебная реформа, реформа СБУ, прозрачный выбор руководства антикоррупционных органов, принятие закона о прозрачном корпоративном управлении и реальная борьба с коррупцией. У Кулебы спросили, как сейчас американская сторона оценивает продвижение Украины по этим направлениям.

"Как раз новая редакция хартии содержит положительную оценку действий Украины по проведению ряда важных реформ, в частности в сфере развития системы правосудия, создания антикоррупционных органов, проведения земельной реформы, децентрализации, диджитализации и деолигархизации", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в документе также закреплена поддержка со стороны США амбициозного плана по трансформации экономики Украины, нацеленного на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и привлечение инвестиций.

"Украина проводит реальные реформы в очень сложных условиях. Наши стратегические партнеры, в том числе США, прекрасно видят это. Нам не нужно было ничего доказывать в Вашингтоне, потому что дела говорят сами за себя", – считает министр.