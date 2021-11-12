Кулеба: Новая редакция Хартии Украины с США содержит положительную оценку действий Украины по ряду важных реформ

В июле государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять направлений, на которых США ожидают прогресса от украинской стороны – среди них судебная реформа, реформа СБУ, прозрачный выбор руководства антикоррупционных органов, принятие закона о прозрачном корпоративном управлении и реальная борьба с коррупцией. У Кулебы спросили, как сейчас американская сторона оценивает продвижение Украины по этим направлениям.
"Как раз новая редакция хартии содержит положительную оценку действий Украины по проведению ряда важных реформ, в частности в сфере развития системы правосудия, создания антикоррупционных органов, проведения земельной реформы, децентрализации, диджитализации и деолигархизации", – сказал Кулеба.
Он отметил, что в документе также закреплена поддержка со стороны США амбициозного плана по трансформации экономики Украины, нацеленного на реформирование и модернизацию ключевых секторов экономики и привлечение инвестиций.
"Украина проводит реальные реформы в очень сложных условиях. Наши стратегические партнеры, в том числе США, прекрасно видят это. Нам не нужно было ничего доказывать в Вашингтоне, потому что дела говорят сами за себя", – считает министр.
10 ноября в Вашингтоне прошло заседание комиссии стратегического партнерства Украина – США, возобновить которую договорились во время визита Зеленского в США в сентябре.
Кулеба и Блинкен подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве двух государств. По словам Кулебы, этот документ открывает ряд новых перспектив в партнерстве с США: позволит привлечь новые инвестиции, создать новые возможности для бизнеса, увеличить военную помощь, развивать новые форматы взаимодействия.
По итогам заседания комиссии Блинкен сообщил, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине, обещал, что США предоставят Украине новое финансирование для диверсификации энергетических ресурсов, а также выразил обеспокоенность сообщениями о необычной военной активности РФ рядом с Украиной.
Кулеба поблагодарил США за готовность расширить сотрудничество в секторах обороны и безопасности.