"Мы изменили в свою пользу ход игры в украино-американских отношениях". Кулеба рассказал, зачем нужна новая Хартия стратегического партнерства Украины и США

По его оценке, стратегическое партнерство между Украиной и США сейчас находится на самом высоком уровне за все годы независимости Украины.

"В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украино-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов", – сказал министр.

По его словам, подписание новой Хартии стратегического партнерства Украина – США является одним из шагов в общей стратегии новой проактивной и долгосрочной внешней политики, в числе которых также утверждение Стратегии внешнеполитической деятельности Украины; принятие долгосрочной стратегии деоккупации Крыма и создание Крымской платформы; создание новых региональных альянсов – Люблинского треугольника с Польшей и Литвой, Ассоциированного трио с Грузией и Молдовой, формата "Квадрига" с Турцией.

"Подписание новой Хартии с США – это, как говорится, государственное решение. Киев и Вашингтон закрепили в официальном государственном документе: вот куда мы идем, и в следующие десять лет этот курс не будет меняться. Кто бы ни возглавлял наши страны, что бы ни происходило в мире, авианосец стратегического партнерства Украина-США будет двигаться по проложенному курсу", – пояснил министр.

Он считает, что такие долгосрочные договоренности имеют ключевое значение для противодействия российской агрессии, а также свидетельствуют о более влиятельной роли Украины в мире.

Кулеба подчеркнул, что подписание документа открывает ряд новых перспектив в партнерстве с США: позволит привлечь новые инвестиции, создать новые возможности для бизнеса, увеличить военную помощь, развивать новые форматы взаимодействия при активном участии и Киева, и Вашингтона.

"Хартия 2021 года отвечает новым реалиям безопасности, связанным с агрессией России против Украины. США отмечают обязательства по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Соединенные Штаты впервые зафиксировали в документе такого уровня свою долгосрочную поддержку деятельности Крымской платформы... США остаются нашим стратегическим партнером номер один в области безопасности, противодействия российской агрессии и имперским амбициям Кремля", – сказал Кулеба.

Он отметил, что обновленный документ предусматривает расширение взаимодействия с США для укрепления обороноспособности Украины, усиления безопасности, в том числе энергетической, в Европе и, в частности, Черноморском регионе.

"Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем основным направлениям, которые можно условно назвать так: санкции, союзники, оружие. Конечно, когда речь идет об обороне от российской агрессии, мы должны полагаться, прежде всего, на собственные силы. Не надо питать иллюзий, что кто-то будет вместо нас воевать за наше государство или защищать его. Но мы точно можем сделать Украину сильнее, а агрессора слабее", – добавил министр.