"Мы изменили в свою пользу ход игры в украино-американских отношениях". Кулеба рассказал, зачем нужна новая Хартия стратегического партнерства Украины и США

По его оценке, стратегическое партнерство между Украиной и США сейчас находится на самом высоком уровне за все годы независимости Украины.
"В 2021 году мы полностью изменили в свою пользу ход игры в украино-американских отношениях. Обратите внимание: токсичные скандалы и попытки дестабилизировать наше стратегическое партнерство остались позади, о них уже никто не говорит. Мы успешно прошли этот шторм и сохранили крепкую двухпартийную поддержку Соединенных Штатов", – сказал министр.
По его словам, подписание новой Хартии стратегического партнерства Украина – США является одним из шагов в общей стратегии новой проактивной и долгосрочной внешней политики, в числе которых также утверждение Стратегии внешнеполитической деятельности Украины; принятие долгосрочной стратегии деоккупации Крыма и создание Крымской платформы; создание новых региональных альянсов – Люблинского треугольника с Польшей и Литвой, Ассоциированного трио с Грузией и Молдовой, формата "Квадрига" с Турцией.
"Подписание новой Хартии с США – это, как говорится, государственное решение. Киев и Вашингтон закрепили в официальном государственном документе: вот куда мы идем, и в следующие десять лет этот курс не будет меняться. Кто бы ни возглавлял наши страны, что бы ни происходило в мире, авианосец стратегического партнерства Украина-США будет двигаться по проложенному курсу", – пояснил министр.
Он считает, что такие долгосрочные договоренности имеют ключевое значение для противодействия российской агрессии, а также свидетельствуют о более влиятельной роли Украины в мире.
Кулеба подчеркнул, что подписание документа открывает ряд новых перспектив в партнерстве с США: позволит привлечь новые инвестиции, создать новые возможности для бизнеса, увеличить военную помощь, развивать новые форматы взаимодействия при активном участии и Киева, и Вашингтона.
"Хартия 2021 года отвечает новым реалиям безопасности, связанным с агрессией России против Украины. США отмечают обязательства по поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Соединенные Штаты впервые зафиксировали в документе такого уровня свою долгосрочную поддержку деятельности Крымской платформы... США остаются нашим стратегическим партнером номер один в области безопасности, противодействия российской агрессии и имперским амбициям Кремля", – сказал Кулеба.
Он отметил, что обновленный документ предусматривает расширение взаимодействия с США для укрепления обороноспособности Украины, усиления безопасности, в том числе энергетической, в Европе и, в частности, Черноморском регионе.
"Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем основным направлениям, которые можно условно назвать так: санкции, союзники, оружие. Конечно, когда речь идет об обороне от российской агрессии, мы должны полагаться, прежде всего, на собственные силы. Не надо питать иллюзий, что кто-то будет вместо нас воевать за наше государство или защищать его. Но мы точно можем сделать Украину сильнее, а агрессора слабее", – добавил министр.
Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. "Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Предыдущая хартия между двумя государствами была подписана в 2008 году. В ней отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.
1 сентября 2021 года президент США Джо Байден принял украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Лидеры сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче.
Кулеба заявил 2 сентября, что Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень. По итогам визита Зеленского в Вашингтон страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства и обеспечить ресурсами "для преодоления вызовов XXІ века".