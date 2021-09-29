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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кабмин Украины утвердил стратегию деоккупации Крыма и меры по ее реализации

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Стратегия деоккупации Крыма станет комплексной дорожной картой по возврату украинского полуострова, отметили в правительстве
Стратегия деоккупации Крыма станет комплексной дорожной картой по возврату украинского полуострова, отметили в правительстве
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров утвердил стратегию деоккупации Крыма. Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского полуострова, сообщил 29 сентября во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале правительства.

"Как было уже отмечено, Крымская платформа – это не разовое мероприятие... Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира... Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", – сказал Шмыгаль.

План мер по реализации стратегии деоккупации Крыма, опубликованный на сайте Кабмина, содержит 158 пунктов, последний из них – проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью плана мер по реализации стратегии является "создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, нейтрализация угроз национальной и международной безопасности, а также обеспечение прав человека и основных свобод".

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 11 марта 2021 года одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.

"Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий путеводитель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", – сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский указом №117/2021 ввел в действие решение СНБО о стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

Документ, в частности, определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

Теги: Россия, Крым, Украина, Кабинет Министров, Севастополь, правительство, угрозы, политика, реинтеграция, документы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, Крымская платформа
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