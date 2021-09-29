Кабмин Украины утвердил стратегию деоккупации Крыма и меры по ее реализации

"Как было уже отмечено, Крымская платформа – это не разовое мероприятие... Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира... Мы работаем с нашими партнерами и в рамках международных договоренностей, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", – сказал Шмыгаль.

План мер по реализации стратегии деоккупации Крыма, опубликованный на сайте Кабмина, содержит 158 пунктов, последний из них – проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью плана мер по реализации стратегии является "создание условий для деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, нейтрализация угроз национальной и международной безопасности, а также обеспечение прав человека и основных свобод".