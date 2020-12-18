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Заседание стратегического совета Украины и Турции планируют провести в начале 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

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Встреча прошла 18 декабря
Встреча прошла 18 декабря
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

"Я благодарен Турции за то, что постоянно защищаете и поддерживаете украинский суверенитет и территориальную целостность, не признаете незаконную оккупацию украинского полуострова Крым. Благодарен за поддержку крымских татар", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев настроен на дальнейшее развитие сотрудничества с Анкарой по всем направлениям, где есть взаимный интерес.

Президент приветствовал основание формата политико-безопасностных консультаций "Квадрига" (одновременных встреч министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции).

Также Зеленский поблагодарил Турцию за готовность принять участие в Крымской платформе. Турецкие министры подтвердили неизменную позицию Анкары в вопросе незаконной аннексии Крыма.

"Турецкая сторона подтвердила, что официальная Анкара будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины на всех платформах, а также настрой и в дальнейшем активно участвовать в защите прав крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, помогать в устройстве внутренне перемещенных лиц, освобождении украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Делегация Турции поздравила Украину с обретением статуса партнера с расширенными возможностями НАТО", – сообщили в пресс-службе украинского президента.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, чтобы в ближайшем будущем достичь цели в $10 млрд двусторонней торговли.

"Собеседники отметили положительную динамику развития оборонного и военно-технического сотрудничества. Обсудили ряд практических вопросов в контексте реализации рамочного военного соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики от 16 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Стороны подтвердили договоренность о проведении стратегического совета высокого уровня в начале 2021 года. Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в октябре 2020 года в Турции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Турция, Реджеп Эрдоган, МИД Украины, оккупация, крымские татары, аннексия, торговля, Мевлют Чавушоглу, МИД Турции, Хулуси Акар, Крымская платформа
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