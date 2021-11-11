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В России хотят ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал"

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Судебное заседание о ликвидации правозащитной организации состоится 25 ноября
Судебное заседание о ликвидации правозащитной организации состоится 25 ноября
Фото: Memorial / Twitter

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд о ликвидации правозащитной организации "Международный Мемориал", обвинив ее в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах". Об этом говорится в заявлении правления “Мемориала“, опубликованном 11 ноября.

"Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации "Мемориала" нет. Это политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" – организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека", – отмечается в сообщении.

Судебное заседание по делу "Мемориала" состоится 25 ноября.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям “иностранного агента“, так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

Теги: Россия, правозащитники, иностранные агенты, общество Мемориал
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