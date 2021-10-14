Путин заявил, что Нобелевская премия не сможет защитить главреда "Новой газеты" Муратова от включения в список "иноагентов", если он "нарушит закон"

Путин заявил, что если Муратов "не нарушит российский закон и не даст повода" быть объявленным иностранным агентом, этого не произойдет Фото: EPA

Модератор спросила, может ли Путин заверить, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, как он того опасается.

Путин ответил, что если Муратов "не нарушит российский закон и не даст повода" быть объявленным иностранным агентом, этого не произойдет, но если он "будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям".