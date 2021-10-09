Путин хочет получить Нобелевскую премию мира – Венедиктов

"Путин хочет быть нобелевским лауреатом мира, с моей точки зрения. В любом случае Кремль хочет, чтобы Путин был нобелевским лауреатом мира. [...] Любая броня пробивается, как мы знаем. В случае, если это считается эффективным", – сказал он.
Главред "Эха Москвы" отметил, что это "вопрос интеграции России".
"Мир другой. Вообще мир более прозрачный, более взаимосвязанный. И я думаю, что кремлевская верхушка это понимает. Именно поэтому она ведет на переговоры, решает вопросы переговорным процессом, когда не может – решает вопросы силовым. Мы это видим по примеру Украины, или Грузии, или даже Сирии. Но, в принципе, РФ, ее руководство, постоянно находится в переговорах. Говорит: "Мы же ваши, мы же буржуинские. Мы же европейские. Смотрите, вот мы тут договорились и тут и вот сейчас мы будем с американцами договариваться по Афганистану", – объяснил Венедиктов.
Он обратил внимание, что "Россия хоть и изображает из себя осажденную крепость, тем временем на самом деле по поручению команды Путина или Путина ведет переговоры с американцами, с европейцами, с кем угодно".
Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.
В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так, стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамп, Путин и движение Black Lives Matter.
В результате Нобелевскую премию мира получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.