Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Питер Эйде предложил номинировать движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. Участники BLM принимали активное участие в протестах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после жесткого задержания полицейскими.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году Фото: EPA

Движение Black Lives Matter (BLM) выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года за то, что оно смогло распространить по миру призыв к системным изменениям. Об этом 29 января сообщило издание The Guardian.

Кандидатуру Black Lives Matter Нобелевскому комитету предложил норвежский депутат Питер Эйде. Он отметил, что движение вынудило страны за пределами США бороться с расизмом в своих собственных обществах.

Эйде также отметил, что в BLM добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости.

Депутат добавил, что был поражен тем, как BLM удалось мобилизовать людей из всех групп общества, а не только афроамериканцев или представителей других меньшинств.

Движение Black Lives Matter было основано в 2013 году в ответ на оправдательный приговор в США для патрульного – добровольца "соседского дозора", застрелившего 17-летнего афроамериканца Трейвона Мартина. Движение получило более широкое признание в 2014 году после протестов по поводу смерти Майкла Брауна (18-летнего афроамериканца застрелил полицейский) и Эрика Гарнера (афроамериканец, который был убит полицией во время задержания по подозрению в незаконной поштучной торговле сигаретами).

В 2020 году сторонники движения Black Lives Matter принимали активное участие в протестах из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими.