Фонд Black Lives Matter в США случайно получил более $4 млн пожертвований. К одноименному антирасистскому движению он не имеет отношения

В США произошла путаница из-за двух благотворительных фондов с похожим названием. Организация Black Lives Matter Global Network поддерживает борьбу с расизмом и полицейским произволом в США, в то время как Black Lives Matter выступает за сближения общества и полиции.

Фраза "Black Lives Matter" стала слоганом митингующих в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда Фото: EPA

Сотрудники Apple, Google и Microsoft собрали миллионы долларов для фонда Black Blacks Matter, полагая, что это международное движение за расовое правосудие и против произвола правоохранителей. Оказалось, что фонд выступает за "сближение общества и полиции", говорится в расследовании BuzzFeed.

Как выяснили журналисты, фонд был зарегистрирован в 2015 году музыкальным продюсером из Лос-Анджелеса Робертом Барнсом. Он подтвердил, что не имеет никакого отношения к одноименному антирасистскому движению движению и даже заявлял, что активисты украли его название.

Вместе с тем, у фонда, который на самом деле поддерживает борьбу с расизмом, почти идентичное название – Black Lives Matter Global Network. Он был зарегистрирован в штате Делавэр в 2017 году, выяснили журналисты.

Барнс отказался рассказывать журналистам, какую сумму пожертвований получил его фонд во время активизации антирасистских настроений в США. В декларации на 2017 год указывается цифра в $300 тыс.

Вместе с тем, его организация числится на множественных онлайн-платформах по сбору средств. Руководитель одной из них – Benevity – Брайан де Лоттинвилль сообщил журналистам, что на счета фонда с 31 мая по 5 июня поступило около $4 млн от сотрудников Apple, Google, Microsoft и Dropbox.

Black Lives Matter – интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении темнокожего населения. Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с убийствами, совершаемыми полицейскими при исполнении, полицейским насилием, расовой дискриминацией в правовой системе США.

Фраза Black Lives Matter также стала слоганом митингующих в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда – он умер во время жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе, когда один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. После смерти афроамериканца по всей стране начались акции протестов.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который и применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.