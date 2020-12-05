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Обама раскритиковал лозунг участников движения Black Lives Matter

Призыв отменить финансирование полиции США, который использовали активисты движения "Жизнь чернокожих важна", подверг критике 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он призвал активистов-демократов добиваться реформы системы правосудия.

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Обама считает, что нужно делать акцент на необходимости реформирования полиции
Обама считает, что нужно делать акцент на необходимости реформирования полиции
Фото: ЕРА

Бывший президент США Барак Обама предостерег молодых активистов-демократов отказаться от использования резких лозунгов в том случае, если они хотят добиться подлинных реформ в США. Об этом сообщает BBC со ссылкой на выступление Обамы во время одного из политического шоу Good Luck America.

Речь идет о лозунге "отменить финансирование полиции", который использовали участники движения Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих важна"). 

Обама заявил, что если демократы хотят реформировать систему правосудия и сделать ее беспристрастной и справедливой, то использование противоречивых лозунгов типа "отмените финансирование полиции" сразу же лишит их большой аудитории сторонников.

По его словам, нужно делать акцент на необходимости реформирования полиции, чтобы та стала более справедливой по отношению к каждому, тогда армия сторонников будет расти.

ВВС отмечает, что критика Обамы вызвала недовольство у некоторых "ключевых чернокожих прогрессивных демократов".

Лозунг Defund the Police стал популярным во время массовых протестов движения "Жизнь чернокожих важна", которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Флойд умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Дерек Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Теги: США, Барак Обама, полиция, реформа, финансирование, Black Lives Matter
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