Baltimore. Вышел посмертный клип Принса с кадрами митинга Black Lives Matter 2015 года. Видео
На YouTube-канале умершего американского певца Принса разместили клип на трек Baltimore. Композиция была записана в 2015 году в память об афроамериканце Фредди Грее, который умер в больнице после задержания полицейскими. В ролике использовали документальные кадры с протестов движения Black Lives Matter, которые проходили в Балтиморе после смерти Грея. Ролик сопроводили цитатой покойного. "Система сломлена. На этот раз молодым людям предстоит исправить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь", – говорится в аннотации. Композиция вошла в посмертный альбом Originals, релиз которого состоялся в июне 2019 года. Трек Holly Rock был записан в 1985 году. Принс умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет.
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