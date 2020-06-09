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09 июня, 2020
 
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Baltimore. Вышел посмертный клип Принса с кадрами митинга Black Lives Matter 2015 года. Видео

На YouTube-канале умершего американского певца Принса разместили клип на трек Baltimore. Композиция была записана в 2015 году в память об афроамериканце Фредди Грее, который умер в больнице после задержания полицейскими. В ролике использовали документальные кадры с протестов движения Black Lives Matter, которые проходили в Балтиморе после смерти Грея. Ролик сопроводили цитатой покойного. "Система сломлена. На этот раз молодым людям предстоит исправить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь", – говорится в аннотации. Композиция вошла в посмертный альбом Originals, релиз которого состоялся в июне 2019 года. Трек Holly Rock был записан в 1985 году. Принс умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет.

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Принс: Система сломлена. На этот раз молодым людям предстоит исправить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь
Принс: Система сломлена. На этот раз молодым людям предстоит исправить ее. Нам нужны новые идеи, новая жизнь
Cкриншот: Prince / YouTube

видео

Видео: Prince / YouTube
Теги: протесты, видео, афроамериканцы, клип, Балтимор, Принс
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