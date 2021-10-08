Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: В последнюю встречу Путин мне сказал: "Приезжай на дачу по старой памяти. Дела закроем. Виновных накажем. Все вернем". Я ответил: "Володя, ты бредишь"

"Со слов президента Путина, который меня пригласил приехать к нему на дачу и все мирно решить, – ничего [не грозит]. В последний раз, когда я с ним встречался, он мне сказал: "В конце концов, много вопросов. Давай так договоримся. Приезжай на дачу по старой памяти. Все расскажешь. Я всех вызову. Все решим, определим, дела закроем. Все будет отлично. Виновных накажем. Все вернем", – рассказал Пугачев.
Бизнесмен подчеркнул, что не верит в это обещание, и назвал его "глупостью".
"Я ему сказал: "Володя, ты бредишь. Меня просто арестуют в аэропорту и посадят", – сказал Пугачев. По его мнению, в этом случае в РФ его "казнят прямо там, в первый день".
"В прямом эфире", – отметил Гордон.
"В прямом эфире. Потому что я не являюсь оппозиционером", – добавил бизнесмен.
Он также заявил, что не хотел бы вернуться в Россию, даже если бы там не было Путина и процветала демократия.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок.
В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.
По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".
Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство.
В 2015 году Пугачев подал к России иск на $10 млрд в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Позже бизнесмен увеличил исковые требования до $15 млрд.