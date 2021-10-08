Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: В последнюю встречу Путин мне сказал: "Приезжай на дачу по старой памяти. Дела закроем. Виновных накажем. Все вернем". Я ответил: "Володя, ты бредишь"

"Со слов президента Путина, который меня пригласил приехать к нему на дачу и все мирно решить, – ничего [не грозит]. В последний раз, когда я с ним встречался, он мне сказал: "В конце концов, много вопросов. Давай так договоримся. Приезжай на дачу по старой памяти. Все расскажешь. Я всех вызову. Все решим, определим, дела закроем. Все будет отлично. Виновных накажем. Все вернем", – рассказал Пугачев.

Бизнесмен подчеркнул, что не верит в это обещание, и назвал его "глупостью".

"Я ему сказал: "Володя, ты бредишь. Меня просто арестуют в аэропорту и посадят", – сказал Пугачев. По его мнению, в этом случае в РФ его "казнят прямо там, в первый день".

"В прямом эфире", – отметил Гордон.

"В прямом эфире. Потому что я не являюсь оппозиционером", – добавил бизнесмен.

Он также заявил, что не хотел бы вернуться в Россию, даже если бы там не было Путина и процветала демократия.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



