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Песков заявил, что повестка возможной встречи Зеленского с Путиным обсуждается, но "общего понимания" нет

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Песков подтвердил обсуждение повестки возможной встречи Зеленского с Путиным
Песков подтвердил обсуждение повестки возможной встречи Зеленского с Путиным
Фото: EPA

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что формируется повестка для возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 7 октября пишет "Интерфакс".

По его словам, между Офисом президента Украины и администрацией президента РФ "осуществляются контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться". Он отметил, что российскую сторону в этом процессе представляет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Песков добавил, что  "озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует".

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона "не прячется" от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но "создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи".

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

3 октября украинский президент заявлял, что проведения его встречи с Путиным в формате тет-а-тет не хочет окружение президента РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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