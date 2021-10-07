Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я в деталях знаю, как проходил суд по делу ЮКОСа. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок

"Потому что с 1999 года последним внятным человеком, с которым ЮКОС общался, был Егор Строев, пенсионер. Собственно, на этом все закончилось. А все остальные фамилии для ЮКОС… Не считая, конечно, несчастного сидельца, одного из сотрудников службы безопасности Пичугина. На мой взгляд, это просто месть ФСБ ему за то, что он там работал. Его принуждали показания давать и так далее. Я примерно понимаю, как происходил суд. Даже в деталях знаю. Путин знал все. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок. Путин [бывший премьер-министр России Дмитрий], Медведев [заместитель главы администрации президента Игорь], Сечин – три человека, которые занимались этим 24 часа в сутки. Ну, может, Путин меньше", – отметил Пугачев.

На вопрос Гордона, оставили ли Ходорковскому хоть какие-то деньги, Пугачев ответил: "Ну конечно. Во-первых, на момент, так сказать, захвата ЮКОС где-то под ярд было за границей".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube