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Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я в деталях знаю, как проходил суд по делу ЮКОСа. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок

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Пугачев: Путин, Медведев, Сечин три человека, которые занимались этим 24 часа в сутки
Пугачев: Путин, Медведев, Сечин – три человека, которые занимались этим 24 часа в сутки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что бизнесмен Михаил Ходорковский – замечательный лидер России будущего, "но он знает о России, заканчивая примерно 90-ми годами".

"Потому что с 1999 года последним внятным человеком, с которым ЮКОС общался, был Егор Строев, пенсионер. Собственно, на этом все закончилось. А все остальные фамилии для ЮКОС… Не считая, конечно, несчастного сидельца, одного из сотрудников службы безопасности Пичугина. На мой взгляд, это просто месть ФСБ ему за то, что он там работал. Его принуждали показания давать и так далее. Я примерно понимаю, как происходил суд. Даже в деталях знаю. Путин знал все. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок. Путин [бывший премьер-министр России Дмитрий], Медведев [заместитель главы администрации президента Игорь], Сечин – три человека, которые занимались этим 24 часа в сутки. Ну, может, Путин меньше", – отметил Пугачев.

На вопрос Гордона, оставили ли Ходорковскому хоть какие-то деньги, Пугачев ответил: "Ну конечно. Во-первых, на момент, так сказать, захвата ЮКОС где-то под ярд было за границей".

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Михаил Ходорковский, ЮКОС, Сергей Пугачев
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