Ходорковский закрыл свои медиапроекты в РФ и обещал "продолжить противостояние с режимом до его полного демонтажа"

"Вчера были заблокированы интернет-ресурсы "МБХ-медиа", "Открытых медиа", "Правозащиты Открытки" и другие. Озвученная причина, "связь с нежелательными организациями" (а на самом деле – со мной – гражданином России), означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России", – написал Ходорковский.

По его словам, за годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие сотрудники – высокий профессионализм и готовность противостоять давлению авторитарного режима.

"Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Наша цель – свободное общество, открытая Россия!" – написал Ходорковский.