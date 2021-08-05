Ходорковский закрыл свои медиапроекты в РФ и обещал "продолжить противостояние с режимом до его полного демонтажа"

"Вчера были заблокированы интернет-ресурсы "МБХ-медиа", "Открытых медиа", "Правозащиты Открытки" и другие. Озвученная причина, "связь с нежелательными организациями" (а на самом деле – со мной – гражданином России), означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России", – написал Ходорковский.
По его словам, за годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие сотрудники – высокий профессионализм и готовность противостоять давлению авторитарного режима.
"Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Наша цель – свободное общество, открытая Россия!" – написал Ходорковский.
Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.
В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.
В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).
В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.