Ходорковский готов вывезти за рубеж редакции СМИ, которые он поддерживает в России

Ходорковский полагает, что в России вопрос о смене власти сейчас не стоит, а любые протесты подавят сотрудники Росгвардии.

По информации радиостанции, бизнесмен поддерживает в России издания "МБХ медиа" и "Открытые медиа".

В РФ открыли по меньшей мере одно уголовное дело, в котором репост одного из СМИ Ходорковского вменяется в качестве сотрудничества с нежелательной организацией. Речь идет о деле жителя Краснодара Леонида Малявина, пояснил "Эхо Москвы" его адвокат Михаил Беньяш.

Пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар, отметил, что пока объявления о готовности вывезти за рубеж редакции СМИ остаются лишь "намерением", написало издание The Insider.