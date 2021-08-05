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В России заблокировали оппозиционные сайты "Открытые медиа" и "МБХ медиа", которые связаны с Ходорковским

Ходорковский заявлял о готовности вывезти за рубеж или закрыть редакции СМИ, которые он поддерживает в России
Ходорковский заявлял о готовности вывезти за рубеж или закрыть редакции СМИ, которые он поддерживает в России
Фото: EPA

Сайты изданий "Открытые медиа" и "МБХ медиа" не открываются у большинства провайдеров России. Об этом 4 августа сообщили российские СМИ.

"МБХ медиа" сообщили в Twitter, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению генпрокуратуры РФ от 3 августа. 

"Открытые медиа" сообщают, что адрес сайта внесен в особый список Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош (включена в список "СМИ-иноагентов") в разговоре с "Медузой" отметила, что обычно Роскомнадзор в своих предупреждениях указывал адрес материала, к которому есть претензии. Но сейчас, по словам, Ярош, этого не произошло.

Главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло сообщила "Медузе", что последнее предупреждение получено от Роскомнадзора две недели назад из-за новости за декабрь 2020 года. Издание выполнило требование ведомства. "Очевидно, что сейчас просто зачищают всю поляну независимых медиа", – сказала Куцылло.

Роскомнадзор сообщил РБК, что ограничил доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia. Они связаны с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и признаны в России нежелательными организациями.

Также в России заблокировали сайт "Правозащиты Открытки" – правозащитного проекта Ходорковского, пишет "Новая газета". Как и в случае с "Открытыми медиа", в уведомлении о блокировке сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

В "Правозащите Открытки" сообщили "Медузе", что никаких уведомлений от властей им не поступало. "Никаких даже формальных писем не было. Поэтому сейчас мы можем только догадываться, с чем связана блокировка", – рассказали в организации.

После блокировки сайта "Правозащита Открытки" изменила название своего Telegram-канала на "Empty", а также удалила все сообщения.

Контекст:

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входят 34 СМИ и журналиста, в том числе "Медуза", "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", The Insider.

В России иностранным агентом также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

В конце июля минюст России включил в список "СМИ – иностранных агентов" четырех журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора.

В июле минюст РФ объявил "нежелательной" в России деятельность четырех неправительственных организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. Это британские "Фонд Ходорковского", "Оксфордский российский фонд", Фонд "Будущее России" и французскую организацию "Европейский выбор". Кроме того, в июле Роскомнадзор заблокировал в России сайт центра "Досье", также связанного с Ходорковским.

Признание организации "нежелательной" в РФ, согласно принятым в мае поправкам в законодательство, означает для ее участников и сторонников угрозу тюремного заключения до шести лет. 

Ходорковский говорил, что в связи с репрессивной политикой российских властей готов вывезти за рубеж или закрыть редакции СМИ, которые он поддерживает в России

Теги: Россия, СМИ, Михаил Ходорковский, оппозиция, правозащитники, Роскомнадзор, репрессии, журналисты, сайт, минюст РФ, провайдер
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