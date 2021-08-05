В России заблокировали оппозиционные сайты "Открытые медиа" и "МБХ медиа", которые связаны с Ходорковским

Ходорковский заявлял о готовности вывезти за рубеж или закрыть редакции СМИ, которые он поддерживает в России Фото: EPA

"МБХ медиа" сообщили в Twitter, что сайт заблокирован Роскомнадзором. Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению генпрокуратуры РФ от 3 августа.

Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к ресурсу ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. В связи с чем заблокирован сайт, неизвестноhttps://t.co/fNy2olUSLE — МБХ медиа (@MBKhMedia) August 4, 2021

"Открытые медиа" сообщают, что адрес сайта внесен в особый список Роскомнадзора как ресурс, содержащий призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

Редакции СМИ отмечают, что не получали никаких уведомлений ни от генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош (включена в список "СМИ-иноагентов") в разговоре с "Медузой" отметила, что обычно Роскомнадзор в своих предупреждениях указывал адрес материала, к которому есть претензии. Но сейчас, по словам, Ярош, этого не произошло.

Главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло сообщила "Медузе", что последнее предупреждение получено от Роскомнадзора две недели назад из-за новости за декабрь 2020 года. Издание выполнило требование ведомства. "Очевидно, что сейчас просто зачищают всю поляну независимых медиа", – сказала Куцылло.

Роскомнадзор сообщил РБК, что ограничил доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia. Они связаны с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским и признаны в России нежелательными организациями.

Также в России заблокировали сайт "Правозащиты Открытки" – правозащитного проекта Ходорковского, пишет "Новая газета". Как и в случае с "Открытыми медиа", в уведомлении о блокировке сказано, что сайт организации содержит призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

В "Правозащите Открытки" сообщили "Медузе", что никаких уведомлений от властей им не поступало. "Никаких даже формальных писем не было. Поэтому сейчас мы можем только догадываться, с чем связана блокировка", – рассказали в организации.

После блокировки сайта "Правозащита Открытки" изменила название своего Telegram-канала на "Empty", а также удалила все сообщения.