Главред российского оппозиционного издания "Проект" Баданин не намерен возвращаться в РФ

Баданин сообщил, что остальных журналистов "Проекта" тоже планируют перевезти в другие страны Фото: Роман Баданин / Facebook

Издание "Проект" признано в России нежелательной организацией, а сам Баданин включен в реестр "СМИ-иноагентов".

По словам Баданина, он был в отпуске с семьей за границей, когда российская прокуратура приняла решение о признании издателя "Проекта", американской компании Project Media Inc., нежелательной организацией, фактически запретив издание. Теперь он не планирует возвращаться в РФ, опасаясь преследований со стороны российских властей. Журналист напомнил, что по российским законам сотрудники "нежелательных организаций" могут быть заключены в тюрьму на срок до шести лет.

По мнению Баданина, решение прокуратуры – часть усиленных репрессий перед сентябрьскими выборами в Госдуму, направленных на СМИ, которые власти считают "вражескими" и "пользующимися иностранной поддержкой ".

Он сообщил, что его заместитель Михаил Рубин тоже находится в Нью-Йорке и не планирует возвращаться в Москву. Руководство издания "пытается эвакуировать персонал в одну из соседних стран". Сам Баданин в Нью-Йорке находится временно, и где он теперь будет жить, еще не знает.