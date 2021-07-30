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Главред российского оппозиционного издания "Проект" Баданин не намерен возвращаться в РФ

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Баданин сообщил, что остальных журналистов "Проекта" тоже планируют перевезти в другие страны
Баданин сообщил, что остальных журналистов "Проекта" тоже планируют перевезти в другие страны
Фото: Роман Баданин / Facebook

Главный редактор оппозиционного издания "Проект" Роман Баданин находится в США, не планирует возвращаться и эвакуирует своих сотрудников. Об этом он сообщил Reuters.

Издание "Проект" признано в России нежелательной организацией, а сам Баданин включен в реестр "СМИ-иноагентов".

По словам Баданина, он был в отпуске с семьей за границей, когда российская прокуратура приняла решение о признании издателя "Проекта", американской компании Project Media Inc., нежелательной организацией, фактически запретив издание. Теперь он не планирует возвращаться в РФ, опасаясь преследований со стороны российских властей. Журналист напомнил, что по российским законам сотрудники "нежелательных организаций" могут быть заключены в тюрьму на срок до шести лет. 

По мнению Баданина, решение прокуратуры – часть усиленных репрессий перед сентябрьскими выборами в Госдуму, направленных на СМИ, которые власти считают "вражескими" и "пользующимися иностранной поддержкой ".

Он сообщил, что его заместитель Михаил Рубин тоже находится в Нью-Йорке и не планирует возвращаться в Москву. Руководство издания "пытается эвакуировать персонал в одну из соседних стран". Сам Баданин в Нью-Йорке находится временно, и где он теперь будет жить, еще не знает.

Контекст:

"Проект" – российское оппозиционное интернет-издание, созданное в 2018 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях. "Проект" писал о возможной дочери президента РФ Владимира Путина и второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о работе ЧВК "Вагнер" в Африке. 

29 июня к журналистам и главреду издания "Проект" пришли с обысками. Произошло это сразу после анонса расследования, главный фигурант которого – министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Журналисты все же выпустили полный текст расследования – оно опубликовано на сайте "Проекта".

Официально обыски были связаны с делом, возбужденным по статье о клевете из-за документального фильма "Питерские", посвященного предпринимателю Илье Траберу и вышедшего на телеканале "Дождь" летом 2017 года, писало "РБК". Баданин – один из авторов фильма. 

15 июля Project Media, Inc. объявили нежелательной организацией. Тогда же ряд журналистов "Проекта" внесли в список иностранных агентов. На следующий день "Проект" сообщил, что Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и "больше не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России". Издание пообещало продолжить выпускать расследования.

Теги: Россия, СМИ, оппозиция, преследования, запрет, репрессии, законодательство, журналисты
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