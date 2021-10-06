Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ходорковский сказал мне перед посадкой: "Волос не упадет с моей головы – я с Бушем встречался". Навальный наступил на грабли Ходорковского

Пугачев: Навальный будет сидеть, пока не поменяется вся эта история. Но думаю, что возможны варианты обмена Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Такое мнение российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он считает, что Навальный, возвращаясь из Германии, где находился на лечении после отравления, "наступил на грабли" российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Пугачев рассказал о разговоре, который у него состоялся с Ходорковским незадолго до того, как бизнесмена посадили в тюрьму.

"Я ему сказал: "Миша, надо просто валить отсюда. С деньгами желательно. А потом решать ситуацию. Ситуация тяжелая, как я понимаю". А он мне говорит: "Можешь поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным?" – "Конечно, не могу". Путин уже считает, что это [принадлежит ему]. Ты хочешь ему предложить денег? Ты должен сейчас к нему прийти и сказать: "Вы можете мне разрешить уехать?" Он скажет: "Да". Ты скажешь: "Можно я вас поцелую? Спасибо". А он мне говорит: "Что дальше будет?" – "Ты будешь в тюрьме сидеть". – "Волос не упадет с моей головы – я с [тогдашним президентом США Джорджем] Бушем встречался". – "И че Буш тебе сказал? Что ЮКОС в Америке теперь будет?" Мы пять часов с ним говорили… Но вопрос-то в чем? Что Навальный ровно с теми же настроениями приехал, только с другими идеями", – добавил Пугачев.

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По словам бизнесмена, его знакомый за день до отъезда Навального из Германии в РФ говорил оппозиционеру и его жене об опасности ареста.

"Мой товарищ, который общается с ним напрямую, с его женой, говорит: "Я им сказал, что, по-твоему мнению, его сразу пристроят. Они сказали: "Передай ему, что он чокнутый, с луны свалился". Они просто мыслят по-другому. Навальный – юрист. Он мыслит как? Как Любовь Соболь: что это неправильно по закону. Еще пьянит воздух свободы", – отметил Пугачев.

Он высказал мнение, что Навальный не знает Россию.

"Просто поколение другое. Может, он знает какую-то свою Россию, но не ту, которая существует", – сказал бизнесмен и добавил, что РФ не меняется.

"[Навальный будет сидеть], пока не поменяется вся эта история. Но думаю, что возможны варианты обмена", – добавил Пугачев.

Журналист спросил, могут ли Навального обменять на россиянина Виктора Бута, которого в США в 2011 году приговорили к 25 годам за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК.

"Не готов сказать. Но Путин в этом смысле очень гибкий. [Обмен может быть] на Украину, на Донбасс, на Крым – на что-нибудь", – ответил Пугачев.

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