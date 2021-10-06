Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Ходорковский сказал мне перед посадкой: "Волос не упадет с моей головы – я с Бушем встречался". Навальный наступил на грабли Ходорковского

Такое мнение российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Он считает, что Навальный, возвращаясь из Германии, где находился на лечении после отравления, "наступил на грабли" российского бизнесмена Михаила Ходорковского. Пугачев рассказал о разговоре, который у него состоялся с Ходорковским незадолго до того, как бизнесмена посадили в тюрьму.
"Я ему сказал: "Миша, надо просто валить отсюда. С деньгами желательно. А потом решать ситуацию. Ситуация тяжелая, как я понимаю". А он мне говорит: "Можешь поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным?" – "Конечно, не могу". Путин уже считает, что это [принадлежит ему]. Ты хочешь ему предложить денег? Ты должен сейчас к нему прийти и сказать: "Вы можете мне разрешить уехать?" Он скажет: "Да". Ты скажешь: "Можно я вас поцелую? Спасибо". А он мне говорит: "Что дальше будет?" – "Ты будешь в тюрьме сидеть". – "Волос не упадет с моей головы – я с [тогдашним президентом США Джорджем] Бушем встречался". – "И че Буш тебе сказал? Что ЮКОС в Америке теперь будет?" Мы пять часов с ним говорили… Но вопрос-то в чем? Что Навальный ровно с теми же настроениями приехал, только с другими идеями", – добавил Пугачев.
Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань". Читайте полную версию интервью
По словам бизнесмена, его знакомый за день до отъезда Навального из Германии в РФ говорил оппозиционеру и его жене об опасности ареста.
"Мой товарищ, который общается с ним напрямую, с его женой, говорит: "Я им сказал, что, по-твоему мнению, его сразу пристроят. Они сказали: "Передай ему, что он чокнутый, с луны свалился". Они просто мыслят по-другому. Навальный – юрист. Он мыслит как? Как Любовь Соболь: что это неправильно по закону. Еще пьянит воздух свободы", – отметил Пугачев.
Он высказал мнение, что Навальный не знает Россию.
"Просто поколение другое. Может, он знает какую-то свою Россию, но не ту, которая существует", – сказал бизнесмен и добавил, что РФ не меняется.
"[Навальный будет сидеть], пока не поменяется вся эта история. Но думаю, что возможны варианты обмена", – добавил Пугачев.
Журналист спросил, могут ли Навального обменять на россиянина Виктора Бута, которого в США в 2011 году приговорили к 25 годам за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК.
"Не готов сказать. Но Путин в этом смысле очень гибкий. [Обмен может быть] на Украину, на Донбасс, на Крым – на что-нибудь", – ответил Пугачев.
Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, с состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.
В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.
В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).
В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности так называемое третье дело ЮКОСа (о хищениях нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.
Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме политика нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный был в коме 18 дней, а 22 сентября политика выписали из клиники.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.