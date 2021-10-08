Нобелевскую премию мира дали главреду российской "Новой газеты" Муратову

Главные редакторы филиппинского и российского изданий награждены за борьбу за свободу слова в своих странах Фото: The Nobel Prize / Twitter

Награду присудили "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

В Нобелевском комитете заявили, что лауреаты награждены за борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. "Мария Ресса и Дмитрий Муратов являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", – говорится в сообщении комитета.

Maria Ressa and Dmitry Muratov – awarded the 2021 #NobelPeacePrize – are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions.#NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Ресса почти два десятилетия проработала ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии для CNN, руководила бюро CNN в Маниле и Джакарте. Она специализировалась на расследовании террористических сетей.

В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиакомпании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Сайт Rappler стал одним из первых мультимедийных новостных сайтов на Филиппинах и получил многочисленные местные и международные награды.

"Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах... Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима [президента Родриго] Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения страны. Госпожа Ресса и Rappler также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом", – пояснили в Нобелевском комитете.

As a journalist and the Rappler’s CEO, #NobelPeacePrize laureate Maria Ressa, @mariaressa, has shown herself to be a fearless defender of freedom of expression. Rappler has focused critical attention on the Duterte regime’s controversial, murderous anti-drug campaign. — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Муратов был одним из основателей "Новой газеты", главным редактором которой является с 1995 года.

"Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях... "Новая газета" – самая независимая газета в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти. Основанная на фактах журналистика и профессиональная честность сделали газету важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ", – заявили в Нобелевском комитете.

Жюри премии подчеркнуло, что с момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, писавшая разоблачающие статьи о войне в Чечне. Отмечается, что с момента своего создания в 1993 году "Новая газета" публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и "фабрик троллей" до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами.

"Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов отказался отказаться от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать все, что они хотят, о чем угодно при условии, что они соответствуют профессиональным и этическим стандартам журналистики", – отметили в Нобелевском комитете.

Novaja Gazeta’s fact-based journalism and professional integrity have made it an important source of information on censurable aspects of Russian society rarely mentioned by other media. Since the newspaper’s start, six of its journalists have been killed.#NobelPrize — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты и защиты этих основных прав", – говорится в заявлении комитета.