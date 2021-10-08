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Нобелевскую премию мира дали главреду российской "Новой газеты" Муратову

Главные редакторы филиппинского и российского изданий награждены за борьбу за свободу слова в своих странах
Главные редакторы филиппинского и российского изданий награждены за борьбу за свободу слова в своих странах
Фото: The Nobel Prize / Twitter

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Об этом сообщается в Twitter премии.

Награду присудили "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

В Нобелевском комитете заявили, что лауреаты награждены за борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России. "Мария Ресса и Дмитрий Муратов являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, в котором демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", – говорится в сообщении комитета. 

Ресса почти два десятилетия проработала ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии для CNN, руководила бюро CNN в Маниле и Джакарте. Она специализировалась на расследовании террористических сетей.

В 2012 году она стала соучредителем Rappler, цифровой медиакомпании для журналистских расследований, которую она до сих пор возглавляет. Сайт Rappler стал одним из первых мультимедийных новостных сайтов на Филиппинах и получил многочисленные местные и международные награды. 

"Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах...  Rappler сосредоточил критическое внимание на скандальной и кровавой кампании режима [президента Родриго] Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших настолько велико, что кампания напоминает войну против собственного населения страны. Госпожа Ресса и Rappler также задокументировали, как социальные сети используются для распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования публичным дискурсом", – пояснили в Нобелевском комитете.

Муратов был одним из основателей "Новой газеты", главным редактором которой является с 1995 года. 

"Муратов на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях... "Новая газета" – самая независимая газета в России сегодня, с принципиально критическим отношением к власти. Основанная на фактах журналистика и профессиональная честность сделали газету важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ", – заявили в Нобелевском комитете. 

Жюри премии подчеркнуло, что с момента основания газеты были убиты шесть журналистов, в том числе Анна Политковская, писавшая разоблачающие статьи о войне в Чечне. Отмечается, что с момента своего создания в 1993 году "Новая газета" публиковала критические статьи на самые разные темы – от коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации результатов выборов и "фабрик троллей" до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами.

"Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов отказался отказаться от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал право журналистов писать все, что они хотят, о чем угодно при условии, что они соответствуют профессиональным и этическим стандартам журналистики", – отметили в Нобелевском комитете. 

"Свободная, независимая и основанная на фактах журналистика служит для защиты от злоупотребления властью, лжи и военной пропаганды. Норвежский Нобелевский комитет убежден, что свобода слова и свобода информации помогают обеспечить информированность общественности. Эти права являются важнейшими предпосылками демократии и защиты от войн и конфликтов. Присуждение Нобелевской премии мира Марии Рессе и Дмитрию Муратову призвано подчеркнуть важность защиты и защиты этих основных прав", – говорится в заявлении комитета. 

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

В этом году Нобелевская премия из-за пандемии коронавируса вручается в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме. Премия составляет 10 млн шведских крон (более $1 млн). Уже вручены премии 2021 года по физиологии и медицине, физике, химии и литературе.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, в 2019 – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2018 – врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и бывшая пленница ИГИЛ, правозащитница Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Теги: Россия, Филиппины, преследования, Нобелевская премия, демократия, Анна Политковская, CNN, свобода слова, Дмитрий Муратов, журналисты, Новая газета, Нобелевский комитет
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