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Трампа снова номинировали на Нобелевскую премию мира

Администрация президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил депутат норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Гьедде, который номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира.

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Трамп (на фото) сделал для достижения мира между народами "больше, чем большинство других номинантов" на Нобелевскую премию мира, считает норвежский депутат
Трамп (на фото) сделал для достижения мира между народами "больше, чем большинство других номинантов" на Нобелевскую премию мира, считает норвежский депутат
Фото: ЕРА

Депутат норвежского парламента Кристиан Тайбринг-Гьедде номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом он заявил в интервью Fox News 9 сентября. 

По мнению депутата, Трамп сделал для достижения мира между народами "больше, чем большинство других номинантов" на эту премию.

Как отмечает Fox News, Тайбринг-Гьедде в номинационном письме указал, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в нормализации отношений между двумя государствами. Он считает, что соглашение, которое заключили ОАЭ и Израиль, может стать переломным моментом в развитии региона. Остальные страны Ближнего Востока последуют примеру Эмиратов, ожидает норвежский депутат. 

13 августа стало известно, что Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений29 августа Халифа бин Заид подписал указ об отмене закона от 1972 года об экономическом бойкоте Израиля.

2 сентября страны подписали первое соглашение в сфере финансов и инвестиций. 

30 апреля 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за его усилия по активизации диалога между Сеулом и Пхеньяном. Глава Белого дома сказал, что "ценит такое предложение". 15 февраля 2019 года он объявил, что японский премьер Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира от имени Японии. Тогда Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Теги: США, Израиль, Нобелевская премия, ОАЭ, Норвегия, Дональд Трамп
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