Библию, которую президент США Дональд Трамп подписал в Белом доме в начале июня этого года, выставили на продажу за $37,5 тыс.

Библия с автографом президента США Дональда Трампа выставлена на продажу почти за $40 тыс., пишет американское издание TMZ.

Библию Трамп подписал в Белом доме в начале июня, пишет издание. Ее выставили на продажу через компанию по продаже антиквариата Moments In Time.

На сайте компании цена подписанной Трампом Библии составляет $37,5 тыс.

Это уже не первый случай, когда Библию с автографом Трампа выставили на продажу. В прошлом году американский телеканал NBC сообщил, что в онлайн-магазине eBay Библию продавали за $325.