Главреда российской "Новой газеты" привлекут к ответственности за статьи

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что уверен в профессионализме сотрудников. Два материала, из-за которых его оштрафуют, были удалены с сайта издания по требованию Роскомнадзора.

По мнению Муратова, закон о фейковой информации применяется в России избирательно Фото: depositphotos.com

Издание "Новая газета" и ее главный редактор Дмитрий Муратов будут привлечены к административной ответственности по статье о фейковой информации. Об этом сообщает "Эхо Москвы" 3 августа.

Речь идет о материале Елены Милашиной о коронавирусе в Чечне и о статье Валерии Ширяевой о коронавирусе в одном из элитных воинских подразделений РФ, отмечено в сообщении.

Оба материала по требованию Роскомнадзора были удалены с сайта газеты.

Муратов уверен в профессионализме своих сотрудников, об этом он сказал в комментарии "Эху". По его мнению, закон о фейковой информации применяется избирательно.

Дмитрий Муратов – российский журналист, основатель и издатель "Новой газеты", которая известна оппозиционной направленностью и журналистскими расследованиями.

В марте 2019 года Госдума РФ приняла законы о блокировке новостей, признанных фейковыми, и об ответственности за публичное проявление неуважения к власти.

Роскомнадзор получил право с санкции Генеральной прокуратуры РФ требовать от владельцев сайтов удалять новости, которые сочтет недостоверными. Генпрокуратура получила право во внесудебном порядке блокировать недостоверные новости и штрафовать их распространителей. Размер штрафа составит от 30 тыс. до 1,5 млн руб. (от $454 до $22,7 тыс.). Также предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Журналисты и писатели из объединений "Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и "Санкт-Петербургский ПЕН-клуб" 12 марта назвали принятие законов "открытой декларацией об установлении режима прямой цензуры" в России.