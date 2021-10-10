Почему Навальному не дали Нобелевскую премию мира, Белковский объяснил на примере Китая

Белковский (на фото) считает, что Нобелевская премия мира Навальному была бы плевком в лицо Путину Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Он объяснил, что логика Нобелевского комитета "окончательно сформировалась в 2010–2011 годах".

"Есть все-таки одна страна, которая действительно влияет на Нобелевский комитет, хотя бы даже и неформально, и полуподпольно. Это Норвегия. Потому что Нобелевский комитет формируется норвежским парламентом – Стортингом. И, как докладывает нам не кто-нибудь, а бывший секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад, опубликовавший свои мемуары на заданную тему в 2015 году, норвежские политики и норвежское государство вмешиваются в деятельность Нобелевского комитета, когда им приспичит", – сказал Белковский.

Политолог отметил, что после присуждения премии Лю Сяобо "было понятно, что это приведет к существенному обострению отношений между Норвегией и Китаем", поэтому Норвегия пыталась добиться, чтобы китайский диссидент премию не получил.

"Сяобо ее все-таки получил. То есть Нобелевский комитет сохранил в этом смысле независимость от государства. Но потом началось самое тяжелое: Китай развязал экономическую войну с Норвегией. Во-первых, он сократил до минимума вообще все контакты. Сохранил дипломатические отношения, но де-факто их заморозил. Но, самое страшное, Китай прекратил импорт норвежской семги. [...] В конечном счете поставки норвежской семги в Китай упали в 30 раз, что было крайне болезненно для Норвегии. И вот из-за семги Норвегия много лет прилагала последовательные усилия для восстановления отношений с Китаем. В том числе отказалась от визита далай-ламы в Осло. Раз плюнуть – отказаться от визита далай-ламы. Это же вам не семга", – сыронизировал Белковский.

По его словам, "Норвегия как могла танцевала ритуальные танцы перед Китаем, чтобы он ее простил за Нобелевскую премию мира Лю Сяобо, и дотанцевалась: Китай простил Норвегию, допустил на свои рынки ее семгу, а также возобновил переговоры о создании зоны свободной торговли с Норвегией в 2015–2016 годах".

"В общем, из мемуаров Гейра Лундестада вытекает, что Норвегия с тех пор уж точно не хочет связываться и портить отношения с влиятельными амбициозными странами. Поэтому китайские и гонконгские диссиденты больше не могут рассчитывать ни на что. И Алексей Анатольевич Навальный тоже ни на что. [...] Повторять такой эксперимент, конечно, никто не хотел – вот так плюнуть [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину в лицо. Поэтому, безусловно, дали с учетом российских проблем, но не Алексею Анатольевичу Навальному, а Дмитрию Андреевичу Муратову, которой является не только борцом за свободу, но и вполне системным игроком", – объяснил Белковский.

Он считает, что если бы Навальный получил Нобелевскую премию мира, то "Европа бы замерзла, а склады норвежских рыболовов полопались бы от никому не нужной семги (благородного лосося), и во имя благородного лосося Нобелевский комитет принял единственно правильное, взвешенное, сбалансированное и компромиссное решение".