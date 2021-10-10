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Почему Навальному не дали Нобелевскую премию мира, Белковский объяснил на примере Китая

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Белковский (на фото) считает, что Нобелевская премия мира Навальному была бы плевком в лицо Путину
Белковский (на фото) считает, что Нобелевская премия мира Навальному была бы плевком в лицо Путину
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Нобелевскую премию мира в 2021 году не присудили российскому оппозиционеру Алексею Навальному, чтобы у Норвегии не возникли с Россией такие проблемы, как после присуждения такой премии китайскому диссиденту Лю Сяобо в 2010 году. Такое мнение 9 октября выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" политолог Станислав Белковский.

Он объяснил, что логика Нобелевского комитета "окончательно сформировалась в 2010–2011 годах".

"Есть все-таки одна страна, которая действительно влияет на Нобелевский комитет, хотя бы даже и неформально, и полуподпольно. Это Норвегия. Потому что Нобелевский комитет формируется норвежским парламентом – Стортингом. И, как докладывает нам не кто-нибудь, а бывший секретарь Нобелевского комитета Гейр Лундестад, опубликовавший свои мемуары на заданную тему в 2015 году, норвежские политики и норвежское государство вмешиваются в деятельность Нобелевского комитета, когда им приспичит", – сказал Белковский.

Политолог отметил, что после присуждения премии Лю Сяобо "было понятно, что это приведет к существенному обострению отношений между Норвегией и Китаем", поэтому Норвегия пыталась добиться, чтобы китайский диссидент премию не получил.

"Сяобо ее все-таки получил. То есть Нобелевский комитет сохранил в этом смысле независимость от государства. Но потом началось самое тяжелое: Китай развязал экономическую войну с Норвегией. Во-первых, он сократил до минимума вообще все контакты. Сохранил дипломатические отношения, но де-факто их заморозил. Но, самое страшное, Китай прекратил импорт норвежской семги. [...] В конечном счете поставки норвежской семги в Китай упали в 30 раз, что было крайне болезненно для Норвегии. И вот из-за семги Норвегия много лет прилагала последовательные усилия для восстановления отношений с Китаем. В том числе отказалась от визита далай-ламы в Осло. Раз плюнуть – отказаться от визита далай-ламы. Это же вам не семга", – сыронизировал Белковский.

По его словам, "Норвегия как могла танцевала ритуальные танцы перед Китаем, чтобы он ее простил за Нобелевскую премию мира Лю Сяобо, и дотанцевалась: Китай простил Норвегию, допустил на свои рынки ее семгу, а также возобновил переговоры о создании зоны свободной торговли с Норвегией в 2015–2016 годах".

"В общем, из мемуаров Гейра Лундестада вытекает, что Норвегия с тех пор уж точно не хочет связываться и портить отношения с влиятельными амбициозными странами. Поэтому китайские и гонконгские диссиденты больше не могут рассчитывать ни на что. И Алексей Анатольевич Навальный тоже ни на что. [...] Повторять такой эксперимент, конечно, никто не хотел – вот так плюнуть [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину в лицо. Поэтому, безусловно, дали с учетом российских проблем, но не Алексею Анатольевичу Навальному, а Дмитрию Андреевичу Муратову, которой является не только борцом за свободу, но и вполне системным игроком", – объяснил Белковский.

Он считает, что если бы Навальный получил Нобелевскую премию мира, то "Европа бы замерзла, а склады норвежских рыболовов полопались бы от никому не нужной семги (благородного лосося), и во имя благородного лосося Нобелевский комитет принял единственно правильное, взвешенное, сбалансированное и компромиссное решение".

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так, стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд ТрампПутин и движение Black Lives Matter.

В результате Нобелевскую премию мира получили российский журналист Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

В 2010 году норвежский Нобелевский комитет присудил китайскому диссиденту Лю Сяобо премию мира, которую тот так и не получил. Сяобо с 2009 года находился в тюрьме, куда его отправили на 11 лет, и скончался в 2017 году в возрасте 61 года после обнаружения рака печени.

Теги: Россия, Китай, Алексей Навальный, Нобелевская премия, Станислав Белковский, Норвегия, далай-лама, Дмитрий Муратов, дипломатические отношения, Нобелевский комитет
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