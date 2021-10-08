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"По коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии". Главред "Новой газеты" Муратов посвятил Нобелевскую премию мира живым и погибшим коллегам

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Муратов посвятил премию коллегам, но зарплату им не поднимет
Муратов посвятил премию коллегам, но зарплату им не поднимет
Фото: EPA

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой и писательницей Марией Ресса, посвятил эту премию погибшим журналистам издания. Об этом сообщает "Новая газета".

Издание напоминает, что шесть сотрудников газеты убиты за свою профессиональную деятельность. Это журналисты Игорь Домников (2000), Юрий Щекочихин (2003), Анна Политковская (2006), Анастасия Бабурова (2009), а также работавшие с редакцией адвокат Станислав Маркелов (2009) и правозащитница Наталья Эстемирова (2009).

За день до объявления Муратова лауреатом премии, 7 октября 2021 года, истекли сроки привлечения к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, погибшей ровно 15 лет назад. "Настоящие заказчики так и не названы, редакция будет добиваться установления и раскрытия их имен", – заявили в "Новой газете". 

В комментарии "Медузе" Муратов подчеркнул, что это "не его" премия.

"Я ненадлежащий бенефициар, есть реальные. Просто дело в том, что Нобелевская премия мира не вручается посмертно, она вручается живущим людям. Видимо, ее решили вручить живущему мне, на самом деле имея в виду Юру Щекочихина, Игоря Домникова, Аню Политковскую, Настю Бабурову и Стаса Маркелова, Наташу Эстемирову. По мне, так это еще и наши погибшие великие основатели редакции Нугзар Микеладзе и Зоя Ерошок. Собственно говоря, это их премия. Не буду скрывать – эта премия еще принадлежит редакции, и по коридорам ходят 130 лауреатов Нобелевской премии", – заявил Муратов.

"Которым ты теперь поднимешь зарплату", – уточнил корреспондент "Медузы". – "Да хер там", – ответил Муратов и предположил, что коллеги хотят, чтобы, получив Нобелевскую премию, "Новая газета" была признана, как "Медуза", "иностранным агентом". В то же время он добавил, что такой исход его не пугает. "Данное сообщение создано иностранным агентом, лауреатом Нобелевской премии мира", да? Так будет? Да и хер бы с ним", – заявил редактор.

Он отметил, что распределять премию будет не он, а редакционная коллегия "Новой газеты", но часть суммы будет отправлена в фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Муратов добавил, что если бы он сам был в составе Нобелевского комитета, то отдал бы свой голос российскому оппозиционеру Алексею Навальному. 

С получением премии Муратова уже заочно поздравили в Кремле, сообщает госагентство "РИА Новости". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Муратов "последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем". 

На вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин лично поздравить журналиста, Песков сказал, что еще не знает. 

В Совете Федерации РФ "РИА Новости" заверили, что Нобелевская премия не подпадает под закон об "иноагентах". Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин уточнил, что Нобелевская премия – это вознаграждение, как, например, медаль на международных спортивных соревнованиях, а не "финансирование определенной деятельности из-за рубежа", и потому не подпадает под нормы закона, по которому десятки российских журналистов и СМИ уже объявили "иноагентами".

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

Размер Нобелевской премии мира составляет 10 млн крон (около $1,14 млн). В этом году лауреата два и денежная часть премии делится пополам. Церемония награждения состоится 10 декабря.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так стало известно, что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамппрезидент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, в 2019-м – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2018-м – врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и бывшая пленница ИГИЛ, правозащитница Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Теги: Россия, СМИ, Алексей Навальный, Нобелевская премия, правозащитники, Кремль, Дмитрий Песков, Анна Политковская, Дмитрий Муратов, журналисты, иностранные агенты, погибшие
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