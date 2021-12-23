Путин предложил перевернуть страницу о "якобы отравлении" Навального

Путин: Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью Фото: kremlin.ru

Фамилию Навального Путин не произнес.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы от прокуратуры РФ. Дайте какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет. Ни одного материала. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его. Предлагали, чтобы приехали наши специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ,", – заявил он.

Путин предложил не говорить на тему отравления и "перевернуть эту страницу".

"По поводу сидельцев. Они были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", – добавил глава Кремля.