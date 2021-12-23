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Путин предложил перевернуть страницу о "якобы отравлении" Навального

Путин: Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью
Путин: Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у российских правоохранителей не было основания для открытия уголовного дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал 23 декабря во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста BBC, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Фамилию Навального Путин не произнес.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократные запросы от прокуратуры РФ. Дайте какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет. Ни одного материала. Чем это объяснить? Про этот "Новичок" или как его. Предлагали, чтобы приехали наши специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ,", – заявил он.

Путин предложил не говорить на тему отравления и "перевернуть эту страницу".

"По поводу сидельцев. Они были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", – добавил глава Кремля.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Новичок, отравление Навального
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