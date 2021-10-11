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"Опасался, что потребуют целовать портреты Путина". Навального поставили на профилактический учет как экстремиста и террориста

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С февраля Навальный находится в колонии во Владимирской области
С февраля Навальный находится в колонии во Владимирской области
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста. Информация об этом опубликована на странице Навального в Facebook 11 октября.

"Говорит мне опер: "Пойдемте на комиссию, вас вызывают". Комиссия собралась самая большая из всех, которые я видел. На свадьбу похоже. Т-образный стол, много народу. Только вместо жениха с невестой – начальник под портретами вождей. Интересно, думаю, зачем так торжественно? Для обычного выговора многовато участников. Решение о расстреле, что ли, собрались зачитывать?" – рассказал политик.

По его словам, комиссия по двум вопросам проголосовала единогласно.

"Бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые – с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них "экстремистская" полоса и была придумана. 70% тюремных "экстремистов" – они), националистов и футбольных фанатов", – пояснил Навальный.

По словам оппозиционера, его новый статус не такой утомительный. Он рассказал, что с момента постановки на учет как склонного к побегу фразу "Навальный Алексей Анатольевич, 1976 года рождения, незаконно удерживается на территории исправительной колонии №2, отряд №2" произнес на видеорегистратор 1669 раз. Каждые два часа сотрудники колонии таким образом проверяли, что политик не убежал.

"Мне это ужасно надоело. А с экстремизмом – кайф. Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтобы я целовал портреты [президента России Владимира] Путина и учил наизусть цитаты [экс-президента РФ Дмитрия] Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист", – пошутил Навальный.

https://www.facebook.com/navalny/posts/4849156771770034

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, террористы, мусульмане, националисты, Покровск
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