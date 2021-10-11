"Опасался, что потребуют целовать портреты Путина". Навального поставили на профилактический учет как экстремиста и террориста

"Говорит мне опер: "Пойдемте на комиссию, вас вызывают". Комиссия собралась самая большая из всех, которые я видел. На свадьбу похоже. Т-образный стол, много народу. Только вместо жениха с невестой – начальник под портретами вождей. Интересно, думаю, зачем так торжественно? Для обычного выговора многовато участников. Решение о расстреле, что ли, собрались зачитывать?" – рассказал политик.

По его словам, комиссия по двум вопросам проголосовала единогласно.

"Бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые – с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них "экстремистская" полоса и была придумана. 70% тюремных "экстремистов" – они), националистов и футбольных фанатов", – пояснил Навальный.

По словам оппозиционера, его новый статус не такой утомительный. Он рассказал, что с момента постановки на учет как склонного к побегу фразу "Навальный Алексей Анатольевич, 1976 года рождения, незаконно удерживается на территории исправительной колонии №2, отряд №2" произнес на видеорегистратор 1669 раз. Каждые два часа сотрудники колонии таким образом проверяли, что политик не убежал.

"Мне это ужасно надоело. А с экстремизмом – кайф. Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтобы я целовал портреты [президента России Владимира] Путина и учил наизусть цитаты [экс-президента РФ Дмитрия] Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист", – пошутил Навальный.