ГОРДОН
 
 
МИР

Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навального решили наградить за усилия по продвижению демократических ценностей в России
Навального решили наградить за усилия по продвижению демократических ценностей в России
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы". Об этом говорится на сайте фонда имени Казимира Пуласки, который и вручает премию.

Эту премию вручают ежегодно, начиная с 2005-го, людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Навальному присудили премию в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, а также его многолетнего стремления нести такие ценности, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетности российской государственной системе".

Церемония награждения "Рыцарь свободы 2021 года" намечена на 5 октября 2021 года в Варшаве во время официального гала-концерта Варшавского форума безопасности.

Награду от имени Навального примут российский оппозиционер и лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов вместе с руководителем сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым. Награду вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Контекст:

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме политика нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и ШвецииНавальный был в коме 18 дней, а 22 сентября политика выписали из клиники.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.

Теги: Россия, Польша, Алексей Навальный, Тоомас Хендрик Ильвес, премия, Владимир Милов, Леонид Волков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS