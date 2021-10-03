Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы"

Навального решили наградить за усилия по продвижению демократических ценностей в России Фото: EPA

Эту премию вручают ежегодно, начиная с 2005-го, людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Навальному присудили премию в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, а также его многолетнего стремления нести такие ценности, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетности российской государственной системе".

Церемония награждения "Рыцарь свободы 2021 года" намечена на 5 октября 2021 года в Варшаве во время официального гала-концерта Варшавского форума безопасности.

Награду от имени Навального примут российский оппозиционер и лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов вместе с руководителем сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым. Награду вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.