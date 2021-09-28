Следком РФ завел новое дело против Навального – о "создании экстремистского сообщества"

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который в России ранее признали сперва "иностранным агентом", а позднее экстремистской организацией и запретили деятельность на территории страны.

Против бывших сотрудников ФБК и штабов Навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и "иных лиц" также возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный "создал экстремистское сообщество и руководил им". В это же время "к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов". СК утверждает, что Навальный создал "экстремистское сообщество" с целью "изменить основы конституционного строя" и подорвать "общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации".

Для этого Навальный и его соратники "систематически проводили несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской деятельности, совершались противоправные действия".

Максимальное наказание по статье о создании экстремистского сообщества в РФ составляет до 10 лет лишения свободы, об участии в нем – до шести лет.

11 августа Навальному предъявили обвинение в создании ФБК как "организации, посягающей на личность и права граждан". Сам политик, комментируя это, заявил, что "обвиняется в совершении преступления с использованием машины времени", поскольку, согласно обвинению, доказательством совершенного им в 2011 году преступления стало решение 2021 года о признании ФБК экстремистской организацией.