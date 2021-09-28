ГОРДОН
 
 
МИР

Следком РФ завел новое дело против Навального – о "создании экстремистского сообщества"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По версии Следкома, Навальный "создал экстремистское сообщество и руководил им"
По версии Следкома, Навальный "создал экстремистское сообщество и руководил им"
Фото: navalny / Instagram

В отношении российского оппозиционера Алексея Навального, его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова, а также "иных лиц" в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который в России ранее признали сперва "иностранным агентом", а позднее экстремистской организацией и запретили деятельность на территории страны.

Против бывших сотрудников ФБК и штабов Навального Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и "иных лиц" также возбудили дело об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный "создал экстремистское сообщество и руководил им". В это же время "к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов". СК утверждает, что Навальный создал "экстремистское сообщество" с целью "изменить основы конституционного строя" и подорвать "общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации".

Для этого Навальный и его соратники "систематически проводили несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской деятельности, совершались противоправные действия".

Максимальное наказание по статье о создании экстремистского сообщества в РФ составляет до 10 лет лишения свободы, об участии в нем – до шести лет.

11 августа Навальному предъявили обвинение в создании ФБК как "организации, посягающей на личность и права граждан". Сам политик, комментируя это, заявил, что "обвиняется в совершении преступления с использованием машины времени", поскольку, согласно обвинению, доказательством совершенного им в 2011 году преступления стало решение 2021 года о признании ФБК экстремистской организацией.

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом. 

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Сам оппозиционер находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок" (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу "Ив Роше". В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, экстремизм, Следственный комитет РФ, ФБК, уголовное дело, Леонид Волков, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Как всегда голая", "Испанский стыд". 45-летняя Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая", "Испанский стыд". 45-летняя Волочкова позировала в купели перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS