Фонд борьбы с коррупцией Навального официально прекратил свое существование

Данные в госреестре были опубликованы 31 августа.

В связи с ликвидацией ФБК бывший директор фонда Иван Жданов направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко об исключении ФБК из списка иностранных агентов. Об этом Жданов 1 сентября написал в Twitter.

В заявлении Жданов отметил, что согласно закону России о некоммерческих организациях, ФБК должны исключить из реестра общественных организаций в связи с ликвидацией.

"Внесение ФБК в список иностранных агентов было заведомо незаконным. Но теперь у вас просто нет возможности принять иное решение. Редкий случай, когда вы сможете принять законное решение", – подчеркнул он.

В связи с исключением нас из ЕГРЮЛ написал Министру юстиции Чуйченко заявление об исключении нас из списка иноагентов. Редкий случай, когда министр примет законное решение. pic.twitter.com/tkANjp58xy — Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 1, 2021