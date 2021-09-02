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Фонд борьбы с коррупцией Навального официально прекратил свое существование

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ФБК, созданный Навальным, занимался расследованием коррупционных схем российских чиновников
ФБК, созданный Навальным, занимался расследованием коррупционных схем российских чиновников
Фото: ЕРА

Фонд борьбы с коррупцией, созданный российским оппозиционером Алексеем Навальным, прекратил свое существование как юридическое лицо. Об этом 1 сентября со ссылкой на федеральную налоговую службы России сообщил телеканал RTVI.

Данные в госреестре были опубликованы 31 августа.

В связи с ликвидацией ФБК бывший директор фонда Иван Жданов направил запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко об исключении ФБК из списка иностранных агентов. Об этом Жданов 1 сентября написал в Twitter.

В заявлении Жданов отметил, что согласно закону России о некоммерческих организациях, ФБК должны исключить из реестра общественных организаций в связи с ликвидацией.

"Внесение ФБК в список иностранных агентов было заведомо незаконным. Но теперь у вас просто нет возможности принять иное решение. Редкий случай, когда вы сможете принять законное решение", – подчеркнул он.

Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом. 

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля 2021 года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Сам оппозиционер находится в колонии во Владимирской области. В январе после возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок" (Навальный считает, что имело место покушение, организованное ФСБ по приказу Путина), его арестовали по делу "Ив Роше". В рамках этого дела он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Теги: Россия, коррупция, оппозиция, ФБК, Иван Жданов, юридическое лицо
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