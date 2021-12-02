Навальный выплатил 850 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана

В суде сказали, что штраф был оплачен в полном объеме.

Следственный комитет РФ открыл в июне 2020 года уголовное дело в отношении Навального. По информации ведомства, оппозиционер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Второй мировой войны 93-летний Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституцию. По информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

Пост, оскорбивший ветерана, был опубликован в Twitter Навального 2 июня. В ролике участвовали также актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов.

"О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", – прокомментировал видео Навальный.

Навального обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишения свободы до двух лет. Прокуратура требовала назначить 950 тыс. руб. штрафа. 20 февраля 2021 года суд назначил оппозиционеру штраф в размере 850 тыс. руб. Свою вину Навальный не признал.