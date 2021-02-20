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Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Российский суд назначил оппозиционному политику Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. за клевету в адрес ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

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В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры и Артеменко
В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры и Артеменко
Фото: EPA

Бабушкинский районный суд Москвы 20 февраля признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко и оштрафовал его на 850 тыс. руб. ($11 365). Об этом сообщил телеканал RTVI.

Судья Вера Акимова направила в Следственный комитет материалы о возможном оскорблении Навальным в ходе процесса судьи и прокурора.

Прокуратура требовала назначить 950 тыс. руб. штрафа.

В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

5 февраля состоялось заседание суда, в котором ветеран принимал участие по видеосвязи. Заседание перенесли на 12 февраля.

Навальный обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признал.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Москва, штраф, ветераны, Следственный комитет РФ, российский суд, суд, прокурор
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